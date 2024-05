iPhone 15 Pro: minimo storico CONFERMATO su Amazon, risparmi quasi 300 euro

Amazon ha confermato il minimo storico assoluto su iPhone 15 Pro: il top della gamma della nuova famiglia di smartphone di casa Apple può essere tuo con un fantastico sconto di 290 euro. Inoltre, scegliendo Cofidis al checkout, puoi pagarlo in comodissime rate a tasso zero così da ammortizzare la spesa sul lungo periodo senza rinunciare a questo fantastico dispositivo.

iPhone 15 Pro: le caratteristiche

iPhone 15 Pro ti sorprende con il suo telaio in titanio di grado aerospaziale che lo rende sorprendentemente robusto e leggero, capace di resistere agli urti, alle cadute e alla polvere.

Un design che esalta lo splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion per una qualità visiva straordinaria, con un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche impeccabili. Torna la Dynamic Island sulla parte superiore per essere sempre aggiornato con avvisi e attività in tempo reale.

Il telefono è alimentato dal potentissimo chip A17 Pro, perfetto per giocare ma anche per sfruttare al meglio il nuovo ed elaborato sistema di fotocamera professionale con sette obiettivi per darti la massima flessibilità creativa: con foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli nitidi.

Le connessioni avanzate, tra cui il connettore USB-C e il Wi-Fi 6E, offrono velocità di trasferimento dati ultrarapide e download fino a due volte più veloci. Un dispositivo insomma davvero completo, il meglio che puoi richiedere dal mondo Apple oggi: acquistalo subito con un clamoroso sconto di 290 euro su Amazon e pagalo anche a rate.