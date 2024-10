Google Pixel 9 256GB al minimo storico: 100€ di sconto Amazon

Dopo un breve periodo in cui era tornato al prezzo pieno, su Amazon hai di nuovo la possibilità di acquistare il magnifico Google Pixel 9 da 256GB a 899 euro invece di 999. Puoi attivare il pagamento rateale tramite Amazon stessa o, per personalizzare la rata, anche con Cofidis al checkout: in entrambi i casi a tasso zero.

Google Pixel 9 256GB: un top di gamma ad un prezzo super

Google Pixel 9 è uno smartphone di ultima generazione capace di combinare prestazioni elevate, un design elegante e le migliori funzionalità AI. L’intelligenza artificiale è studiata per semplificare ogni attività quotidiana: catturare foto mozzafiato o portare a termine la tua lista di cose da fare? Pixel 9 sarà il tuo intelligentissimo assistente personale.

A proposito di foto, ti aiuterà a sfruttare al meglio la fotocamera avanzata per scattare immagini di qualità professionale e ritoccarle facilmente grazie a strumenti di editing basati sull’AI: pensa che Pixel 9 è in grado di correggere persino gli scatti fatti con altri dispositivi.

Dicevamo del design elegante: merito dei bordi curvi e di un corpo in vetro sia anteriore che posteriore, rendendolo non solo funzionale, ma anche bello da vedere. Il display Actua da 6,3 pollici è nitido, definito e luminosissimo anche sotto la luce diretta del sole.

Con aggiornamenti garantiti fino a 7 anni, Google Pixel 9 sarà uno smartphone che ti durerà a lungo: la batteria adattiva che dura fino a 24 ore è un ulteriore punto di forza di un telefono davvero eccezionale. Acquistalo adesso nel taglio da 256GB a soli 899 euro invece di 999, anche a rate.