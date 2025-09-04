Google Pixel 9 a prezzo shock su Amazon, riscattalo prima di mezzanotte

Grazie alla festa di compleanno di Amazon sono andati in sconto tanti smartphone ma se ce n’è uno che vale veramente prendere in considerazione, quello è Google Pixel 9. Spettacolare e disponibile nella colorazione Verde Matcha per un tocco di colore che non stanca mai. Potente e spettacolare, impossibile non apprezzarlo. Hai anche poche ore per usare il codice IT15Y e ottenere un extra sconto: mettilo in carrello a soli 583 euro invece di 899 euro su Amazon.

Google Pixel 9 è uno smartphone bello e potente. Ideale se vuoi un prodotto che sia ancora rilevante e che, ovviamente, sia al passo con i tempi. È scattante, ti mette a disposizione non solo un prodotto bello a vedersi ma anche fluido e in grado di reggere tutte le richieste che gli fai. Inoltre questo modello è sbloccato quindi puoi usarlo con qualsiasi operatore. Il suo design lineare si fa subito riconoscere e ti regala tra le mani un grip eccezionale per un utilizzo fantastico anche con una sola mano.

Il display ha una grandezza da 6,3 pollici ed è un pannello Actua. Luminoso come mai e colorato, ti offre una vista in qualità avanzata su qualunque contenuto. Applicazioni? Tutte quelle che desideri ma anche streaming e gaming mobile. In fin dei conti il processore Tensor G4 è stato montato ed abbinato a 128GB di memoria per soddisfarti. Gioca un ruolo importante l’intelligenza artificiale non solo attraverso Gemini ma anche nel campo fotografico: mettila alla prova con la doppia fotocamera da 50+48MP per scatti e video senza precedenti. Infine, per non farti mancare niente, la batteria ti porta a fine serata strizzandoti l’occhio.

Metti in carrello a soli 583 euro invece di 899 euro il tuo Google Pixel 9 su Amazon. Usa il codice IT15Y per l’extra sconto.