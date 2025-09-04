 Google Pixel 9 a prezzo shock su Amazon, riscattalo prima di mezzanotte
Google Pixel 9 a prezzo shock su Amazon, riscattalo prima di mezzanotte

Google Pixel 9 è un fenomenale smartphone di cui non fare a meno con 128GB di memoria, AI avanzata e design spettacolare.
Google Pixel 9 a prezzo shock su Amazon, riscattalo prima di mezzanotte
Google Pixel 9 è un fenomenale smartphone di cui non fare a meno con 128GB di memoria, AI avanzata e design spettacolare.

Grazie alla festa di compleanno di Amazon sono andati in sconto tanti smartphone ma se ce n’è uno che vale veramente prendere in considerazione, quello è Google Pixel 9. Spettacolare e disponibile nella colorazione Verde Matcha per un tocco di colore che non stanca mai. Potente e spettacolare, impossibile non apprezzarlo. Hai anche poche ore per usare il codice IT15Y e ottenere un extra sconto: mettilo in carrello a soli 583 euro invece di 899 euro su Amazon.

Google Pixel 9 è uno smartphone bello e potente. Ideale se vuoi un prodotto che sia ancora rilevante e che, ovviamente, sia al passo con i tempi. È scattante, ti mette a disposizione non solo un prodotto bello a vedersi ma anche fluido e in grado di reggere tutte le richieste che gli fai. Inoltre questo modello è sbloccato quindi puoi usarlo con qualsiasi operatore. Il suo design lineare si fa subito riconoscere e ti regala tra le mani un grip eccezionale per un utilizzo fantastico anche con una sola mano.

Il display ha una grandezza da 6,3 pollici ed è un pannello Actua. Luminoso come mai e colorato, ti offre una vista in qualità avanzata su qualunque contenuto. Applicazioni? Tutte quelle che desideri ma anche streaming e gaming mobile. In fin dei conti il processore Tensor G4 è stato montato ed abbinato a 128GB di memoria per soddisfarti. Gioca un ruolo importante l’intelligenza artificiale non solo attraverso Gemini ma anche nel campo fotografico: mettila alla prova con la doppia fotocamera da 50+48MP per scatti e video senza precedenti. Infine, per non farti mancare niente, la batteria ti porta a fine serata strizzandoti l’occhio.

Metti in carrello a soli 583 euro invece di 899 euro il tuo Google Pixel 9 su Amazon. Usa il codice IT15Y per l’extra sconto.

Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3″ – Verde matcha, 128GB

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Paola Carioti
4 set 2025
