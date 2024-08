Google Pixel 9: consente di trovare lo smartphone anche da spento

Con i Pixel 9, Google ha reintrodotto la funzione di “ricerca disattivata“, lanciata per la prima volta con la serie Pixel 8. Ora è stata integrata nella gamma Pixel 9, che comprende i modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Questa funzionalità è resa possibile da un canale di alimentazione di riserva che mantiene attivo il Bluetooth anche quando il resto del dispositivo è spento. Ciò consente al telefono di continuare a trasmettere il segnale, che può essere rilevato dai dispositivi vicini collegati alla rete Find My Device, e che condividono la posizione.

Trovare lo smartphone smarrito sarà un gioco da ragazzi

A differenza della maggior parte dei telefoni Android, che quando vengono spenti perdono la capacità di segnalare la propria posizione o di inviare il segnale Bluetooth, la serie Pixel 9 può ancora essere rintracciata utilizzando il servizio Trova il mio dispositivo (Find My Device). Ciò significa che è possibile accedere all’ultima posizione nota del telefono smarrito o rubato, il che può aiutare a recuperare il dispositivo.

Il primo modello di Pixel Fold, tuttavia, non supportava la ricerca del dispositivo quando spento. Questa funzionalità è stata invece introdotta con il nuovo modello Pixel 9 Pro Fold. Rispetto alla precedente versione Pixel Fold, il Pixel 9 Pro Fold rappresenta quindi un significativo passo avanti per quanto riguarda la possibilità di rintracciare il telefono anche quando è completamente spento e non connesso a Internet.

Come verificare se il telefono si può localizzare anche da spento

Per verificare se il proprio dispositivo Android supporta questa comoda funzionalità, basta andare su Impostazioni > Google > Trova il mio dispositivo > Trova i tuoi dispositivi offline. Se viene visualizzata la frase “Trova il mio dispositivo può anche utilizzare la rete per aiutare a localizzare questo dispositivo quando è spento o a corto di batteria“, allora il dispositivo supporta la ricerca offline.

Ci sono alcuni requisiti per abilitare la ricerca dello smartphone anche da spento. Innanzitutto, è necessario attivare sia il Bluetooth che l’Accesso alla posizione prima di spegnere il dispositivo. Inoltre, è necessario connettersi alla rete di Trova il mio dispositivo, scegliendo l’opzione “solo con rete in aree ad alto traffico” o “con rete in tutte le aree“.

Più sicurezza per gli utenti

La possibilità di rintracciare il telefono anche da spento farà felici gli utenti del Pixel 9. Nel caso lo smartphone venga smarrito o rubato, questa funzione consente di localizzarlo e aumenta le probabilità di recuperarlo.

Inoltre, rende più difficile per eventuali malintenzionati accedere ai dati personali contenuti nel dispositivo, se questo viene spento tempestivamente dopo il furto. Grazie a questa novità, gli utenti Pixel 9 possono stare più tranquilli, sapendo di poter rintracciare il proprio smartphone anche se spento e non connesso. Un livello di sicurezza in più che fa certamente comodo.