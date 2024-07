Google Pixel 9: funzionalità simile a Windows Recall?

Google offre già diverse funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale, tra cui la nota Circle to Search (Cerchia e Cerca in italiano) disponibile anche sui Samsung Galaxy S24. Molte novità sono attese con il lancio dei Pixel 9 previsto il 13 agosto. Un fonte di Android Authority ha fornito alcuni dettagli sulla suite Google AI.

Pixel Screenshots come Windows Recall?

Durante la procedura di configurazione iniziale dello smartphone verrà mostrata una schermata che elenca le funzionalità incluse in Google AI. Le prime due sono già disponibili, ovvero Gemini e Circle to Search. Il chatbot sostituisce Google Assistant, mentre Cerchia e Cerca permette di cercare online informazioni sull’oggetto selezionato con la gesture. Le altre tre funzionalità sono nuove.

Add Me consente di aggiungere qualcuno ad una foto di gruppo. Potrebbe essere una versione aggiornata di Best Take, funzionalità introdotta con i Pixel 8 che modifica l’espressione del viso con l’intelligenza artificiale. Studio dovrebbe invece essere un tool per la generazione di immagini e sticker con il modello Imagen 2 di Google.

L’ultima novità è Pixel Screenshots. Il funzionamento è simile a Windows Recall, ma limitato agli screenshot. Se l’utente attiva l’elaborazione IA (probabilmente tramite il modello Gemini Nano), l’app salva tutte le informazioni identificate nell’immagine, come testo, link e nomi. È possibile quindi cercare le suddette informazioni. I dati associati rimarranno sul dispositivo.

Come detto, i nuovi smartphone verranno annunciati il 13 agosto. Sono previsti tre modelli: Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Google dovrebbe svelare anche lo smartphone pieghevole Pixel 9 Pro Fold, Pixel Tablet 2, Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2.