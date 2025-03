Google Pixel 9 Pro è uno smartphone senza pecca, oggi prezzo da sballo

Google Pixel 9 Pro è uno smartphone Top di gamma con tutto al posto giusto. Se vuoi un prodotto che ti offra prestazioni incredibili e soprattutto che possa durare da qui ai prossimi anni, questo è il modello che fa al caso tuo. Rifinito nei minimi particolari e con un design premium per un’ergonomia in mano che non lascia spazio ai dubbi. Puoi acquistarlo a soli 801€ su Amazon ora che è in sconto, se sei uno studente hai 50€ di sconti aggiuntivi oltre al ribasso del 27% offerto a tutti quanti. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello subito.

Uno smartphone senza pecca: Google Pixel 9 Pro realizza i tuoi sogni

Disponibile in questa colorazione tenue chiamata Grigio Creta, il Google Pixel 9 Pro è un gioiello tra le tue mani. Non solo ha un design che è stato curato nei minimi particolari ma nonostante le sue dimensioni generose, riesce a garantirti un feeling incredibile così da poterlo usare e gestire con facilità anche solo con una mano. Parliamo di uno smartphone Android completamente sbloccato per usarlo con qualsiasi operatore e con al suo interno Gemini, l’assistente intelligente di Google che rende ogni richiesta realtà.

Ma veniamo a noi perché non solo è bello ma anche prestante. Il Display Super Actua da 6,3 pollici ha una risoluzione avanzata e dei colori così realistici da illuderti di avere sotto gli occhi la realtà e non solo delle immagini riprodotte da un pannello tecnologico. Fluido e dinamico, lo schermo te lo godi nel quotidiano con le app e anche per lo streaming e il gaming mobile così da non rinunciare a nessuna forma di comodità e divertimento. Altri punti chiave dello smartphone? La tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale per migliorare ogni scatto e ogni video con ogni genere di comodità (praticamente un editor a tua completa disposizione), batteria che ti porta al giorno dopo e chip Tensor G4 per una velocità in qualsiasi gesto quotidiano o meno.

Sconto del 27% a tua completa disposizione su Amazon per il magnifico Google Pixel 9 Pro. Impossibile dirgli di no quindi collegati e pagalo anche a Tasso Zero.