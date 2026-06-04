Samsung Galaxy Watch Ultra 2025: completo e in super offerta (-31%)

Se fai alla svelta oggi potrai metterti al polso uno dei migliori smartwatch in circolazione a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque prima che l’offerta scade va su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 a 479,49 euro, invece che 699 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 31% che fa crollare il prezzo permettendoti di risparmiare la bellezza di oltre 221 euro. È chiaro che a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite per cui devi essere rapido. In più c’è la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025: un top a molto meno

Il Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 non si discute e non ha certo bisogno di farsi pubblicità. Si tratta di uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare e dunque a questa cifra è veramente un affare. Gode di una fantastica cassa in titanio con vetro in zaffiro e display Super AMOLED da 1,5 pollici con luminosità massima che arriva a 3000 nit.

A bordo troviamo il sistema operativo Wear OS 6 con One UI 8 Watch, sostenuto dal processore Exynos W1000 supportato da 2 GB di RAM e da una memoria interna di 64 GB. Possiede uno straordinario e preciso il sensore BioActive in grado di eseguire, tra le altre cose, un elettrocardiogramma. Potrai avvalerti di tantissime attività sportive, del microfono incorporato per rispondere alle chiamate e dell’assistente Gemini. Inoltre è completamente impermeabile fino a 10 ATM per cui lo potrai usare tranquillamente per fare immersioni.

Queste sono soltanto alcune delle straordinarie caratteristiche di uno smartwatch impareggiabile. Oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo quindi corri su Amazon e fai tu il Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 a 479,49 euro, invece che 699 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.