Google Pixel 9 scende a -200€: è l'EFFETTO BLACK FRIDAY

Non perdere lo sconto di 200 euro su Google Pixel 9 per la Settimana del Black Friday di Amazon. Lo smartphone, punto di riferimento dell’ecosistema e oggetto del desiderio per molti, crolla così al suo prezzo minimo storico. Scegli la colorazione più in linea con il tuo stile e mettilo nel carrello per non perdere l’occasione.

Black Friday Amazon: 200€ di sconto su Pixel 9

Il sistema operativo è ovviamente Android in versione stock e con sette anni di aggiornamenti garantiti. Ci sono anche la VPN integrata e le molte funzionalità di intelligenza artificiale legati a Gemini. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione.

Display Actua da 6,3 pollici con pannello OLED, risoluzione 2424×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz;

processore Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, supporto Dual SIM;

doppia fotocamera posteriore da 50 e 48 megapixel e selfie camera frontale da 10,5 megapixel;

altoparlanti stereo con audio spaziale e tre microfoni;

NFC e GPS;

batteria da 4.700 mAh con autonomia elevata, ricarica rapida e wireless.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 200 euro sul listino e acquista il nuovo Pixel 9 al prezzo minimo di 699 euro (invece di 899 euro). Scegli la colorazione che preferisci per il nuovo smartphone di Google tra Verde matcha, Grigio creta, Nero ossidiana e Rosa peonia, la spesa non cambia.

Se sei interessato alle offerte del Black Friday, fai un salto su amazon.it/blackfriday. Qui, invece, fino al 2 dicembre, troverai una selezione delle promozioni più vantaggiose in merito ai prodotti delle categorie informatica, casa intelligente e sui dispositivi elettronici.