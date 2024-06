Google Pixel Buds A-Series: CROLLA il prezzo al minimo storico assoluto

Sconto da record su Amazon per le Pixel Buds A-Series: le cuffie bluetooth firmate Google sono scese a soli 69,99 euro da 109,99, rappresentando un minimo storico assoluto per questo prodotto. Approfittane subito prima che finiscano: hai la spedizione Prime per la consegna veloce e immediata.

Pixel Buds A-Series: cuffie di qualità al miglior prezzo di sempre

Le Pixel Buds A-Series sono capaci di garantirti un’esperienza sonora eccezionale, che si abbina a funzionalità intelligenti e comfort ottimale. Gli altoparlanti da 12mm permettono di avere un audio di alta qualità in ogni situazione e per qualsiasi tipo di ascolto.

Potrai sfruttare una tecnologia come il Suono Adattivo che, come suggerisce il nome, regola automaticamente il volume in base al rumore ambientale così da darti sempre la miglior esperienza d’audio in qualunque momento. I microfoni integrati sono pensati per focalizzarsi sulla tua voce così che ti ascolta durante le chiamate non sentirà disturbi o altre interferenze.

Basta dire “Hey, Google” per avere accesso immediato all’assistente vocale e alle sue innumerevoli funzioni, come ottenere informazioni, gestire le notifiche e molto altro. Il design è ergonomico e personalizzabile con inserti in tre taglie diverse per adattarsi alla forma del tuo orecchio. L’arco stabilizzatore assicura invece una vestibilità comoda e sicura.

Buona anche l’autonomia con fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 24 con la custodia di ricarica a supporto. Le Pixel Buds A-Series sapranno soddisfarti in qualunque momento: approfitta del minimo storico e pagale 69,99 euro invece di 109,99.