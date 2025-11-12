Google Pixel: novità per messaggi, mappe e AI

Google ha annunciato la disponibilità del Pixel Drop, il tradizionale aggiornamento trimestrale per i suoi dispositivi che include varie funzionalità. Gli utenti troveranno novità che sfruttano l’intelligenza artificiale in alcune app, tra cui Messaggi e Foto. L’azienda di Mountain View ha inoltre aggiunto i riassunti nelle notifiche e migliorato la sicurezza.

Novità del Pixel Drop di novembre

La prima novità è disponibile nell’app Messaggi e si chiama Remix. Grazie al popolare modello text-to-image Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), gli utenti possono generare una nuova immagine a partire da quella condivisa nella conversazione scrivendo le modifiche desiderate o scegliendo quelle suggerite. Al momento la funzionalità è accessibile in inglese solo in sette paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda, India, Irlanda e Australia).

Per l’app Messaggi ci sono altre due novità. La funzionalità Scam Detection per le telefonate è ora disponibile anche in Regno Unito, Irlanda, India, Canada e Australia (solo in inglese). Su Pixel 6 e modelli successivi viene mostrato un possibile messaggio truffa nelle notifiche. Le notifiche per i messaggi dai contatti VIP (parenti e amici più stretti) hanno ora una maggiore priorità.

Google ha “copiato” una funzionalità di Apple. Gli utenti possono vedere un riassunto delle conversazioni più lunghe nelle notifiche, sfruttando il modello Gemini Nano installato su dispositivo. Dal mese dicembre sarà invece possibile organizzare le notifiche e ridurre quella a bassa priorità. Per queste due novità (solo in inglese) serve almeno un Pixel 9.

All’app Google Maps è stata invece aggiunta la modalità di risparmio energetico (solo sui Pixel 10). Verrà attivata la modalità scura e l’utente vedrà solo le informazioni di navigazione più utili. Ciò permette di incrementare la durata della batteria fino a quattro ore.

La funzionalità Call Notes, che sfrutta il modello Gemini Nano per registrare, trascrivere e riassumere le telefonate, è ora disponibile anche in Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia e Giappone. Google ha inoltre aggiornato Magic Cue per Pixel 10 per fornire più suggerimenti proattivi. La funzionalità sfrutta la piattaforma Private AI Compute.

C’è infine una novità per l’app Google Foto. Gli utenti possono modificare le immagini scrivendo la modifica desiderata. L’intelligenza artificiale rimuoverà ad esempio gli occhiali o aprirà gli occhi delle persone nella foto. La funzionalità (solo in inglese) non è ancora disponibile in Italia. Altre novità sono disponibili per tutti i dispositivi che supportano Gemini (Android e iOS).