Google Play Data Safety: privacy e sicurezza

Google aveva annunciato all'inizio di maggio un'importante novità in tema di sicurezza e privacy. Nella pagina delle app sul Play Store verranno indicati i dati raccolti e come sono utilizzati. Da ieri gli sviluppatori possono aggiungere queste informazioni attraverso la Google Play Console. Gli utenti vedranno la nuova sezione a partire da febbraio 2022.

Arrivano le “privacy label” di Google

La sezione Data Safety per le app distribuite tramite Play Store è simile a quella aggiunta da Apple su App Store. Come si può vedere nel video, gli sviluppatori devono usare la Google Play Console per inserire varie informazioni, tra cui i dati raccolti dalle app (ad esempio nome, email, numero di telefono, contatti o posizione geografica), quelli che vengono condivisi e l'eventuale utilizzo di funzionalità di sicurezza, come la crittografia. Si può anche indicare se la raccolta è opzionale o necessaria e se gli utenti possono chiedere la cancellazione dei dati.

La nuova policy è disponibile dal mese di luglio, ma solo da ieri gli sviluppatori possono aggiungere le informazioni alle loro app. Non è necessario aggiornare le app. Se le informazioni vengono approvate da Google, gli utenti inizieranno a vederle sul Play Store dal mese di febbraio 2022. In caso contrario sarà possibile apportare modifiche per evitare la visualizzazione del messaggio “Nessuna informazione disponibile“.

La sezione Data Safety deve essere aggiunta obbligatoriamente entro il mese di aprile 2022. Google si riserva la possibilità di bloccare la pubblicazione sullo store delle app non conformi alle nuove regole.