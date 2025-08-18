Surfshark Alternative ID protegge la tua identità digitale: bastano 3,19€/mese

Con la diffusione sempre maggiore di tracciamenti online, pubblicità invasive e raccolta di informazioni personali senza consenso, diventa indispensabile disporre di strumenti capaci di difendere la propria identità digitale e privacy.

Surfshark Alternative ID, incluso nel pacchetto Starter del servizio Surfshark, offre la possibilità di creare identità virtuali alternative, così da non dover mai condividere i propri dati reali quando ci si registra a portali o servizi online. L’abbonamento costa soltanto 3,19 € al mese grazie a uno sconto del 79%, con tre mesi aggiuntivi gratuiti e la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Andiamo a scoprire più nel dettaglio il funzionamento di questo strumento.

Come funziona Surfshark Alternative ID

Questo strumento permette di generare un profilo digitale sicuro e anonimo, affiancato da un indirizzo email proxy che protegge la casella principale da spam, phishing e messaggi fraudolenti, limitando al contempo il monitoraggio da parte delle piattaforme pubblicitarie.

Il piano Starter non si limita però ad Alternative ID: include anche una VPN illimitata, utilizzabile su computer, smartphone e perfino smart TV, che assicura una navigazione riservata senza restrizioni di banda.

Sono inoltre presenti funzioni avanzate come il blocco degli annunci e dei tracker, il pop-up blocker per eliminare finestre e notifiche indesiderate e il Bypasser, che consente di escludere determinati siti o applicazioni dalla protezione VPN.

Grazie al prezzo competitivo e alla gamma di protezioni offerte, Surfshark Alternative ID rappresenta una soluzione completa per chi vuole navigare in anonimato, al riparo da intrusioni e con un’esperienza più fluida. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Surfshark, dove è possibile attivare subito la promozione.