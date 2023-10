Google Play Store: invasione di app con adware

Gli esperti di Dr. Web hanno individuato numerose app (soprattutto giochi) sul Google Play Store che nascondono adware. Complessivamente sono state scaricate oltre 2 milioni di volte, quindi molti utenti sono stati ingannati dalla loro presenza sullo store. L’azienda di Mountain View ha spesso comunicato di aver migliorato le tecnologie, ma non tutto viene bloccato dai tool di protezione.

Adware in app e giochi per Android

In seguito all’analisi effettuata nel mese di settembre, i ricercatori di Dr. Web hanno individuato il malware HiddenAds nei giochi Super Skibydi Killer (circa un milione di download), Agent Shooter (circa 500.000 download), Rainbow Stretch (circa 50.000 download) e Rubber Punch 3D (circa 500.000 download).

Dopo l’installazione, questi giochi si nascondono alla vista mostrando un’icona trasparente e un nome vuoto oppure sostituiscono l’icona con quella di Google Chrome. Se avviate aprono il browser e continuano a funzionare in background. Ovviamente, lo scopo è visualizzare inserzioni pubblicitarie che portano soldi nelle tasche dei cybercriminali.

In altre app, tra cui Eternal Maze, Jungle Jewels, Stellar Secrets, Fire Fruits, Cowboy’s Frontier e Enchanted Elixir, è stato nascosto il malware FakeApp che visualizza falsi siti di investimento. In questo caso, lo scopo è rubare il denaro degli utenti. Sono state infine scoperte app, tra cui Love Emoji Messenger e Beauty Wallpaper HD, con il malware Joker che attiva servizi in abbonamento.

Fortunatamente, tutte le app sono state rimosse da Google. Gli utenti dovrebbero effettuare una scansione con Play Protect e un antivirus mobile per eliminare eventuali tracce di infezione.