Google porta l'IA sul motore di ricerca, ecco come funziona

Google continua a integrare l’intelligenza artificiale nei suoi servizi, offrendo sempre più soluzioni avanzate al fine di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. Proprio giusto dopo la nostra spiegazione su come usare Google Bard nella Ricerca Google, in queste ore la Grande G ha avviato l’apertura dell’accesso gratuito a Search Labs, nuovo sistema che permetterà di provare con mano, tra le tante novità sperimentali, SGE o Search Generative Experience, ovvero un’esperienza di ricerca online migliorata dall’IA generativa.

L’IA di Google arriva nella Ricerca

Visitando al pagina ufficiale di Search Labs potrete iscrivervi alla lista di attesa per provare in anteprima alcune novità correlate a Google Ricerca, tra cui appunto il progetto Search Generative Experience, o Esperienza di Ricerca Generativa. Una volta iscritti alla waitlist e ottenuto accesso, questa funzionalità aggiungerà un riquadro nella pagina dei prodotti ricercati con riassunti relativi ai principali dettagli dell’argomento, che si tratti di guide all’acquisto, how to o semplici query online di varia natura.

Le abilità dell’IA generativa renderanno quindi più facile l’analisi di argomenti complessi: ad esempio, se volete imparare a suonare la chitarra o l’ukulele, potete chiedere usare un prompt come “Imparare l’ukulele vs la chitarra” per ricevere una panoramica degli elementi da considerare nel primo e nel secondo caso. O ancora, potreste cercare aiuto al fine di avviare una vostra azienda, o al fine di lavorare come freelance. Anziché porre una serie di domande a Google Ricerca, pertanto, l’IA generativa cercherà ogni dettaglio e risposta utili a sciogliere ogni vostro dubbio.

Come specificato dalla società statunitense, questo esperimento è il primo passo verso l’aggiunta dell’IA generativa alla Ricerca e, con il tempo, arriveranno altri aggiornamenti per perfezionare il pacchetto di novità. Naturalmente, il feedback degli utenti avrà un ruolo importante nella definizione del futuro di Search Generative Experience e non solo.