Google Product Studio crea immagini IA dei prodotti

Le inserzioni per la nuova Search Generative Experience non sono l’unica novità annunciata durante l’evento Google Marketing Live. L’azienda di Mountain View ha svelato anche Product Studio, un tool integrato nella piattaforma Merchant Center Next che consente di creare le immagini dei prodotti sfruttando l’intelligenza artificiale generativa.

Product Studio per generare immagini creative

Google sottolinea che nell’e-commerce è fondamentale scegliere immagini accattivanti per ottenere risultati migliori. In base ai dati di aprile, i prodotti con più immagini ricevono un numero maggiore di impression (+76%) e clic (+32%). Creare immagini di qualità è tuttavia un compito impegnativo e costoso. Product Studio permette di creare immagini uniche, personalizzate e gratis tramite l’IA generativa (non è noto il modello utilizzato).

Google ha illustrato le principali funzionalità del tool integrato in Merchant Center Next. Dopo aver caricato l’immagine del prodotto è possibile aumentare o diminuire le dimensioni e soprattutto aggiungere una descrizione testuale, in base alla quale verranno generate quattro nuove immagini con altrettanti sfondi personalizzati.

L’azienda può anche rimuovere lo sfondo dall’immagine e quindi lasciare uno sfondo bianco o migliorare la qualità delle immagini, incrementando la risoluzione. Product Studio sarà accessibile in Merchant Center Next a partire dai prossimi mesi (inizialmente solo negli Stati Uniti). Le funzionalità saranno disponibili anche per i commercianti che usano le app Google e YouTube su Shopify.

Merchant Center Next è una versione semplificata di Merchant Center che velocizza la configurazione del feed di prodotti attraverso la raccolta automatica delle informazioni (descrizione, immagini, prezzo e altre) dal sito web aziendale. Il rollout è già iniziato per i nuovi utenti e verrà completato nel 2024.