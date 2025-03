Google rinomina Gemini Extensions in Apps

Google ha deciso di modificare la denominazione della funzionalità Gemini Extensions semplicemente in Apps. Ad accorgersi della modifica è stata la redazione di 9to5Google nelle scorse ore, andando ad eseguire un’analisi della versione beta 16.8 dell’app Google per Android.

Google: la funzionalità Gemini Extensions diventa Apps

Andando maggiormente in dettaglio, dall’analisi dell’app emerge infatti che ogni riferimento al marchio “Extensions” è stato completamente rimosso da tutte le sezioni di Gemini. Il cambiamento fa riferimento sia al menu dell’account che alla pagina dedicata all’attivazione e alla disattivazione di ciascuno strumento.

Confrontando il vecchio e il nuovo testo dell’interfaccia la trasformazione appare ben evidente: da”Gemini Extensions help you bring it all together” a “Bring it all together with Gemini and your favorite apps”, da “Turn Gemini Extensions on or off anytime” a “Manage which apps Gemini connects to” e da “One conversation, many extensions” a “One conversation, many apps”.

L’icona nel menu dell’account, però, non è stata aggiornata e continua a mostrare un generico simbolo di estensione, il che lascia intendere che le modifiche sono ancora in fase di implementazione.

Altro chiaro indice che i cambiamenti sono ancora in corso è il fatto che per il momento il sito Web gemini.google.com/extensions non ha ancora implementato la modifica, ma con ogni probabilità il colosso di Mounain View provvederà nel corso dei prossimi giorni.

Il perché di questo cambiamento è probabilmente da ricercare nel fatto che la maggior parte degli utenti ha maggiore familiarità con il concetto di app rispetto a quello di estensioni.