Google Search e Lens risolvono problemi matematici

Internet permette di trovare una risposta a qualsiasi domanda. L’azienda di Mountain View vuole aiutare gli studenti nella risoluzione di problemi matematici attraverso specifiche funzionalità di Google Search e Lens. Nel primo caso è sufficiente digitare la formula o la descrizione testuale, mentre nel secondo viene sfruttata la fotocamera dello smartphone.

Google Search e Lens per la matematica

Google sottolinea che gli studenti possono cercare la soluzione online, se non riescono a risolvere un problema matematico. Il motore di ricerca riconosce la formula (ad esempio un’equazione o un integrale) e visualizza tutti i passi per arrivare alla soluzione (in Italia non è ancora possibile trovare la soluzione per tutti i problemi). In alternativa è possibile inquadrare la formula con Google Lens.

Grazie ai cosiddetti LLM (Large Language Model), Google Search riconosce anche i problemi scritti con parole. La descrizione testuale è invece più complicata con la geometria. In questo caso è utile Google Lens. Ad esempio, inquadrando l’immagine di un triangolo e i dati del problema è possibile ottenere una spiegazione passo-passo e la soluzione finale.

Google Search permette infine di visualizzare modelli 3D con descrizione di oltre 1.000 elementi di biologia, chimica, fisica e astronomia.

L’azienda di Mountain View offre quindi nuove modalità di interazione che permettono di studiare le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). Ovviamente gli studenti dovrebbero usare i servizi di Google solo come supporto aggiuntivo, non per copiare le soluzioni.