Google Search sfocherà le immagini esplicite

In occasione del Safer Internet Day, Google ha elencato alcune funzionalità che permettono di navigare online in sicurezza. L’azienda di Mountain View ha annunciato anche una novità per SafeSearch. Nei prossimi mesi verrà applicata una sfocatura a tutte le immagini esplicite mostrate tra i risultati della ricerca. L’obiettivo è proteggere i più piccoli, evitando la visualizzazione di contenuti inappropriati.

Effetto blur per le immagini

Google sottolinea che la priorità dell’azienda è garantire la sicurezza di bambini e adolescenti attraverso specifici tool, tra cui Family Link che permette ai genitori di monitorare le attività dei figli, limitare il tempo trascorso online e bloccare l’accesso a determinati contenuti. Family Link consente quindi di creare un account Google supervisionato.

La funzionalità SafeSearch del motore di ricerca, attivata per impostazione predefinita se l’utente è minorenne, nasconde i contenuti espliciti (violenti o pornografici). Nei prossimi mesi verrà aggiunta un’altra opzione. Anche se SafeSearch è disattivato, le immagini esplicite verranno sfocate.

A differenza del filtro standard saranno però visibili testo e link. La sfocatura delle immagini potrà essere disattivata dai maggiorenni e dagli utenti che non hanno un account supervisionato. I genitori devono quindi utilizzare Family Link per controllare le attività dei figli.

La seconda importante novità riguarda il Password Manager integrato in Chrome e Android. Per i computer supportati verrà aggiunta l’opzione che consente di usare l’autenticazione biometrica prima di inserire una password salvata. La funzionalità potrà essere sfruttata anche per vedere, copiare e modificare le password. Su iOS sarà invece possibile utilizzare Face ID per l’accesso all’app Google.

