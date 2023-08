Google SGE lancia la ricerca generativa al di fuori degli Stati Uniti

Google lancia finalmente la ricerca basata sull’intelligenza artificiale al di fuori degli Stati Uniti. Tra i paesi che possono ora usufruire per il momento della funzione SGE ci sono l’India e il Giappone, due mercati importanti per Google.

Google è arrivato un po’ in ritardo nel gioco dell’intelligenza artificiale generativa, ma sta testando una cosiddetta Search Generative Experience (SGE) con gli utenti come parte di un esperimento limitato di Search Labs. Ciò si riduce effettivamente all’offerta di panoramiche basate sull’intelligenza artificiale, punti chiave per articoli e consigli locali/di viaggio nella ricerca. Ora, la società di Mountain View ha annunciato che più persone potranno provare questa tecnologia.

Google: il motore di ricerca intelligente

Google ha infatti rivelato che la sua iniziativa Search Labs e le funzionalità SGE associate sono ora disponibili in India e Giappone, precedentemente disponibile solo negli Stati Uniti. La funzione, chiamata Search Generative Experience, permette agli utenti di ottenere una panoramica generata dall’intelligenza artificiale di un argomento e di fare domande di approfondimento in modo conversazionale, direttamente nella pagina dei risultati di ricerca.

Gli utenti in questi paesi potranno sperimentare i vantaggi dell’intelligenza artificiale generativa di Google, che potrebbe offrire loro nuove opportunità di apprendimento e ricerca. La funzione SGE è attualmente in fase sperimentale e non disponibile per tutti, Google però prevede di espandere la funzione ad altri paesi e lingue in futuro. L’esperienza generativa della ricerca Google vuole essere una funzione di ricerca che integra i risultati generati dall’intelligenza artificiale nella pagina dei risultati di ricerca.

La funzione SGE si basa su un modello linguistico di grandi dimensioni PaLM 2, che è stato sviluppato da Google DeepMind. Sembra che utilizzare la funzione SGE, gli utenti devono attivarla nel menu Labs dell’app Google o su Chrome desktop. Una volta attivata, gli utenti possono digitare una query di ricerca e vedere una scheda con una sintesi generata dall’intelligenza artificiale dell’argomento, con ricerche correlate, fonti e molto altro. La funzione SGE è in grado di rispondere alle domande usando il testo generato dall’AI o i risultati web pertinenti.

Google afferma che la funzione SGE è progettata per aiutare gli utenti a trovare ciò che cercano in modi più veloci e semplici, e scoprire nuovi punti di vista e informazioni. Google sostiene anche che la funzione SGE rispetta tutti i principi garantendo la qualità, la trasparenza e la privacy dei dati generati dall’intelligenza artificiale.