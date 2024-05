Google testa gli annunci pubblicitari nei riepiloghi AI

Google ha recentemente integrato i riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale nei risultati di ricerca, ma ora si prepara a fare un ulteriore passo avanti: l’introduzione di annunci pubblicitari all’interno di queste panoramiche. L‘annuncio è arrivato martedì, quando l’azienda ha dichiarato che a breve inizierà a testare annunci di ricerca e shopping nelle panoramiche AI per gli utenti statunitensi.

Per comprendere meglio come funzioneranno questi annunci, basta dare un’occhiata all’esempio condiviso da Google. Immaginiamo di cercare “Come togliere le pieghe dai vestiti?“. La panoramica AI del motore di ricerca fornirà una risposta dettagliata a questa domanda, ma non solo. Sotto i suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale, comparirà una nuova sezione denominata “Sponsorizzata“, contenente un carosello di spray antipiega acquistabili da Walmart e Instacart.

Come saranno visualizzati gli annunci

Google assicura che gli annunci verranno mostrati nelle panoramiche AI solo quando saranno pertinenti sia alla query di ricerca che alle informazioni presenti nella panoramica stessa. Gli inserzionisti che già gestiscono determinate campagne attraverso Google saranno automaticamente idonei a comparire in questi nuovi spazi pubblicitari. L’azienda afferma inoltre che continuerà a testare e ad apprendere nuovi formati, raccogliendo feedback dagli inserzionisti e dal settore.

Al momento non sono stati forniti dettagli precisi su quando Google inizierà effettivamente a testare gli annunci nelle panoramiche AI. Tuttavia, questa mossa solleva alcune riflessioni. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per ottenere un rapido riassunto delle informazioni cercate rischia di essere vanificato dalla presenza di annunci pubblicitari, che potrebbero ingombrare ulteriormente l’esperienza di ricerca. Sarà interessante osservare come Google gestirà questo delicato equilibrio tra utilità per l’utente e opportunità commerciali.

Come disabilitare i risultati di ricerca AI?

C’è un modo semplice per tornare alle vecchie ricerche “web pure”, composte solo da link. Basta aggiungere il parametro “udm=14” all’URL della query su Google. In questo modo i riepiloghi AI vengono disattivati e compaiono solo risultati web tradizionali. Ecco la procedura per Chrome su Windows: