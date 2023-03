Google TV si rinnova: nuovo design anche in Italia

In seguito alla nuova UI per Google Drive e Docs, introdotta giusto tre giorni fa dalla Grande G e con rilascio destinato a concludersi entro il 22 marzo, la stessa azienda avvia la distribuzione del design rinnovato di Google TV in tutto il mondo. Questo processo comincia negli Stati Uniti a diverse settimane dall’annuncio, mentre in Italia avverrà nel corso delle prossime settimane.

Google TV si rinnova: ora è più pulito

L’interfaccia di Google TV, ovvero del sistema operativo Android di ultima generazione per i televisori smart, ora è ancora più pulita e lascia spazio aggiuntivo alle anteprime dei film e delle serie TV disponibili. Un esempio potete vederlo giusto qui sotto: ora l’icona del profilo viene spostata a sinistra, mentre il logo Google TV si colloca a destra con un comodo pulsante per le Impostazioni.

Le voci dei vari menu ora sono soltanto quattro, data la rimozione di “Film”, “Show”, “Ricerca” e “Per Te”. Il feed personalizzato viene integrato nei consigli sottostanti, mentre l’estratto dei contenuti multimediali proposti ottiene un font dalla dimensione leggermente più elevata.

Il pulsante “Ricerca”, in realtà, ora si colloca sull’angolo in alto a destra accanto alle Impostazioni, il cui pannello è stato ridisegnato completamente per apparire sul lato destro dello schermo con lo stesso design Material You visto su smartphone nelle ultime iterazioni di Android.

Quando arriverà in Italia?

Secondo quanto annunciato da Google, il cambio di design arriverà su tutti i Chromecast dotati di Google TV e su smart TV compatibili (ergo, di marchi come Hisense, Sony, TCL e Philips) nel corso delle prossime settimane. Le tempistiche per il rilascio in Italia non dovrebbero essere molto differenti. In altri termini, l’attesa potrebbe protrarsi per massimo un mese.