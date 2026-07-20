Google usa l'AI per ricostruire il goal più bello di Pelé

Pelé ha segnato il goal più bello della sua carriera il 2 agosto 1959, ma è stato visto solo dagli spettatori presenti allo stadio. Non esiste nessuna registrazione video. Utilizzando testimonianze e materiali di archivio, Google ha ricostruito l’azione del goal con l’intelligenza artificiale. Il risultato finale è spettacolare.

Il famoso “Gol da Rua Javari” generato dall’AI

Il leggendario “Gol da Rua Javari” è stato segnato da Pelé il 2 agosto 1959 durante la partita del Campeonato Paulista tra il suo Santos e il Clube Atlético Juventus (il fondatore Rodolfo Crespi era tifoso della Juventus) allo stadio Rua Javari a San Paulo. Prima del colpo di testa vincente, Pelé ha superato due difensori e il portiere con tre sombreros consecutivi, senza mai far toccare il pallone a terra.

Non esiste nessuna registrazione video, ma solo foto in bianco e nero. Grazie alla collaborazione con la famiglia di Pelé, storici, giornalisti sportivi e calciatori, Google ha ricostruito in dettaglio l’azione del goal sfruttando materiali di archivio (foto e articoli di giornale) e tre modelli AI: Nano Banana Pro, Veo e Gemini Omni.

Gli esperti di Google DeepMind hanno innanzitutto effettuato riprese dal vivo direttamente sul prato dello stadio Rua Javari, utilizzando palloni di cuoio e uniformi dell’epoca. Il video è stato quindi usato come input per i modelli per generare i movimenti di Pelé, l’architettura dello stadio e gli spettatori. Il risultato finale è visibile nel video.

Le stesse tecniche potrebbero essere utilizzate per ottenere video di altri eventi storici mai registrati. Il mini documentario con la ricostruzione del goal può essere visto nel Museu Pelé a Santos (Brasile).