Google Wallet sostituisce Google Pay in 38 paesi

La nuova app Google Wallet per Android e Wear OS è stata annunciata durante il Google I/O di maggio. Senza nessun comunicato ufficiale, l’azienda di Mountain View ha avviato la distribuzione di un aggiornamento per Google Pay che trasforma quest’ultima in Google Wallet. Al momento non è disponibile tramite lo store italiano, ma è possibile installare il file APK.

Da Google Pay a Google Wallet

Il passaggio da Google Pay e Google Wallet è il quarto rebrand del servizio. Wallet era stato annunciato nel 2011. Successivamente è diventato Android Pay e Google Pay nel 2018. Ora l’azienda di Mountain View ha deciso di rispolverare il nome originario. Google Pay offre unicamente la possibilità di effettuare pagamenti contactless con smartphone Android dotati di chip NFC (è sufficiente aggiungere una carta di credito/debito o prepagata).

Google Wallet include la stessa funzionalità di Google Pay e permette agli utenti di aggiungere biglietti per trasporti o eventi, carte d’imbarco dei voli, carte fedeltà, carte regalo, certificati di vaccinazione, carta dello studente e chiavi virtuali delle automobili. In futuro si potranno aggiungere anche patenti di guida, documenti d’identità, chiavi degli hotel e badge dell’ufficio. Ovviamente non tutti saranno disponibili in ogni paese.

Questi sono i paesi in cui Google Pay diventerà Google Wallet:

In due paesi (Stati Uniti e Singapore) ci saranno ancora due app separate perché Google Pay viene utilizzata anche per l’invio di denaro (pagamenti P2P). In India sarà invece disponibile solo Google Pay. Gli utenti che vogliono testare la nuova app (versione 2.150.460235810) possono scaricarla da APKMirror.