Google Wallet: in arrivo supporto pagamenti tramite QR

Mentre Google sembra apparentemente intenzionata a fermare il progetto Iris, arrestando lo sviluppo di occhiali AR da lanciare sul mercato entro il 2024, oltre il terreno delle indiscrezioni la società conferma la distribuzione del supporto ai pagamenti con codici QR tramite Google Wallet. L’applicazione della Grande G pensata per memorizzare i propri conti e procedere con transazioni sicure e contactless riceverà nel corso dei prossimi mesi tale feature, a partire dal mercato brasiliano. Quando arriverà in Italia, esattamente?

Arrivano pagamenti QR su Google Wallet

Comer riportato da 9to5Google, la società di Mountain View ha condiviso in queste ore una GIF che illustra il funzionamento della feature in questione. Molto semplicemente, Google Wallet mostrerà una sezione dedicata al pagamento mediante QR Code all’interno dell’app, per poi chiedere all’utente di inquadrare il terminale POS per la transazione al fine di scansionare il codice QR e i dettagli della transazione. Dopodiché, Google Wallet riporta l’utente a una schermata contenente i dettagli della carta di credito utilizzata chiedendo l’autorizzazione finale con impronta digitale, e il gioco è fatto.

Il funzionamento è molto intuitivo ma richiederà ancora diversi test da parte della società statunitense. Proprio per questa ragione le prove iniziali si terranno in Brasile e non in altre regioni, in quanto tale mercato si basa su una moltitudine di dispositivi elettronici che non dispongono della tecnologia NFC. L’azienda di Sundar Pichai, pertanto, mira a “portare la sicurezza e la facilità dei pagamenti digitali di Google Wallet a più persone“.

Con ogni probabilità questa soluzione arriverà anche in altri mercati, a partire da quelli emergenti dove gli smartphone di fascia bassa sono estremamente popolari ma non hanno la Near Field Communication per i pagamenti contactless. In Italia, di conseguenza, il lancio potrebbe avvenire tra diversi mesi.