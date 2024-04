Google Workspace: 5 novità con IA generativa

Durante la conferenza Cloud Next ’24 di Las Vegas, Google ha annunciato molte novità hardware e software per aziende e sviluppatori. Alcune riguardano Workspace e sfruttano l’IA generativa, come l’app Vids per la creazione dei video in ambito professionale.

Novità IA per Google Workspace

Le prime due novità saranno disponibili con l’add-on AI Meetings and Messaging dal mese di giugno (10 dollari/mese per utente). La prima consentirà agli utenti di generare un riassunto delle conversazioni in Google Chat, mentre la seconda effettuerà la traduzione automatica dei sottotitoli in 69 lingue durante le videochiamate con Google Meet.

Un altro add-on, denominato AI Security (10 dollari/mese per utente), consentirà di effettuare l’identificazione, classificazione e protezione automatica dei file sensibili in Google Drive. Questo compito verrà eseguito dai modelli IA addestrati con i dati aziendali, garantendo la massima privacy.

Nelle prossime settimane saranno disponibili due novità per Google Documenti e Fogli. La prima permetterà di organizzare le informazioni in un singolo documento, invece di collegare documenti multipli o cercarli in Drive. Sarà anche possibile personalizzare i documenti con un’immagine di copertina.

Per Fogli sono invece previsti nuovi modelli e le notifiche condizionali, ovvero avvisi automatici basati su trigger personalizzati, come la modifica di un campo di stato.

Google ha infine aggiunto il prompt vocale alle funzionalità “Help me write” (Aiutami a scrivere) di Gmail. Gli abbonati Gemini Enterprise, Gemini Business e Google One AI Premium potranno invece usare Gemini per convertire gli appunti nella bozza di un’email.