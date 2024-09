Incrementa la produttività con Google Workspace Business Plus

L’abbonamento Business Plus di Google Workspace rappresenta la perfetta sintesi di quanto proposto dalle potenzialità del cloud e dagli strumenti avanzati per la collaborazione, con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale messa al servizio della produttività. È il piano ideale per le aziende che necessitano di una soluzione completa e versatile, generosa in termini di spazio destinato allo storage e strutturata in modo da risultare pienamente conforme alle regole più severe in tema di trattamento dei dati. Vediamo cosa lo differenzia dagli altri due rivolti alle realtà professionali ovvero Starter e Standard.

Business Plus: il meglio di Google Workspace

Offre una casella email personalizzata (@lamiaazienda.***), essenziale nella comunicazione con clienti, partner e fornitori, accessibile mediante la stessa interfaccia di Gmail, già familiare a più di 3 miliardi di utenti nel mondo. Ci sono poi il supporto a tutte le funzionalità inerenti alle riunioni video (compresa la gestione delle registrazioni) e ben 5 TB di spazio su server remoto associati a ogni account, in cui immagazzinare i file.

Completano il quadro i calendari con appuntamenti sincronizzati tra i membri dell’organizzazione, i controlli di amministrazione, i tool dedicati alla sicurezza e un’assistenza a cui rivolgersi per qualsiasi dubbio o domanda. Ecco di seguito un riepilogo delle caratteristiche incluse. Per altri dettagli rimandiamo al sito ufficiale.

Casella email aziendale personalizzata e sicura con funzionalità eDiscovery;

riunioni video con un massimo di 500 partecipanti, registrazione e monitoraggio delle partecipazioni;

5 TB di spazio di archiviazione in pool per ogni utente;

controlli avanzati di gestione e sicurezza, inclusi Vault e gestione avanzata degli endpoint;

assistenza Standard con possibilità di upgrade a quella Avanzata.

È possibile attivare l’abbonamento al piano Business Plus al prezzo mensile di 17,25 euro per ogni utente (con sottoscrizione annuale). Vuoi saperne di più? Visita il portale di Workspace.

Alle aziende che hanno esigenza di gestire più di 300 utenti consigliamo di contattare il team di vendita per la formula Enterprise.

Incrementa la produttività con l’IA di Gemini

A quanto già descritto si aggiunge la possibilità di implementare le funzionalità di intelligenza artificiale inerenti a Gemini e in costante evoluzione. In questo caso, si tratta di un’opzione extra: scopri le tariffe.

L’impiego dell’IA generativa può tornare utile in molte occasioni, nel quotidiano, velocizzando operazioni come la creazione o la modifica dei messaggi email, dei documenti, dei fogli di lavoro e così via, direttamente dall’interfaccia delle applicazioni che compongono la suite Workspace e senza doversi affidare a strumenti esterni o di terze parti. È garantito il pieno rispetto dei dati elaborati.

Inizia subito la tua prova gratuita

Volendo, c’è la prova gratuita di 14 giorni che offre l’accesso a tutte le funzionalità, senza limitazioni. Si tratta di un modo utile per conoscere gli strumenti offerti da Google Workspace, sfruttandone le potenzialità ancor prima che sia necessario mettere mano al portafoglio. Per iniziare ora il test è sufficiente compilare un modulo di iscrizione, fornendo alcune informazioni di base sulla propria azienda.