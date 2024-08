Google Workspace: scegli Business Starter per la tua azienda

Qualunque sia la dimensione della tua azienda, indipendentemente dal numero di collaboratori e dalla modalità operativa che la contraddistingue, da remoto oppure in presenza, le potenzialità del cloud possono fare la differenza ed evolvere il tuo modello di business. La soluzione proposta da Google Workspace è studiata proprio con questa finalità, mettendo nelle mani dei professionisti quanto necessario alla produttività quotidiana, personalizzabile in base alle specifiche esigenze di ogni settore. La formula Business Starter include tutto ciò di cui hai bisogno, a un prezzo davvero contenuto.

Cosa include l’abbonamento Business Starter di Google Workspace

Puoi contare su una casella email personalizzata con il dominio della tua società ben in vista nell’indirizzo, uno strumento incredibilmente efficace per le campagne di marketing e per aumentare la fiducia dei clienti nelle comunicazioni. Non manca nemmeno il supporto a riunioni video con 100 partecipanti connessi in contemporanea, così da poter rimanere sempre in contatto con chi è in smart working o in un’altra sede.

A questo si aggiungono 30 GB di spazio sul cloud per ogni utente (in pool), un pannello di amministrazione per gestire in modo avanzato ogni cosa e la possibilità di rivolgersi in qualunque momento al servizio di assistenza, a cui rivolgere qualsiasi domanda. Dai un’occhiata al sito ufficiale per tutte le altre informazioni e per scegliere il tuo abbonamento.

I vantaggi sono notevoli. Ecco quelli principali.

Un’offerta economicamente molto accessibile;

sicurezza integrata per la protezione da malware, phishing e altre minacce;

conformità garantita agli standard più rigorosi in materia di gestione dati;

una gamma completa di strumenti utili alla produttività quotidiana e alla collaborazione;

accesso da ogni dispositivo, desktop e mobile, attraverso applicazioni ottimizzate.

Il piano Business Starter di Google Workspace è disponibile al prezzo di soli 5,75 euro al mese per utente, scegliendo la formula annuale (6,90 euro con l’opzione mensile). Può essere attivato per un massimo di 300 utenti. Ti ricordiamo infine che include l’accesso tutte le nuove funzionalità continuamente distribuite dal gruppo di Mountain View.

Provalo gratis per 14 giorni

Puoi iniziare subito la prova gratuita di 14 giorni e sperimentare con tutte le funzionalità dell’abbonamento, senza limitazioni, comprese quelle di Gemini per l’intelligenza artificiale. Deciderai poi con calma se effettuare la sottoscrizione.