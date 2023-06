Google Workspace: disponibile Duet AI con novità

L’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità di Duet AI per il piano Enterprise di Google Workspace. Le aziende di grandi dimensioni possono quindi accedere alle funzionalità che consentono di migliorare la produttività sfruttando l’intelligenza artificiale generativa. La tecnologia è stata aggiornata in base ai feedback ricevuti.

Duet AI per Google Workspace Enterprise

Duet AI è il nome scelto da Google per indicare tutte le funzionalità che permettono agli utenti aziendali di velocizzare l’esecuzione di determinate operazioni. I primi test erano stati effettuati con Gmail e Google Documenti. Ora gli abbonati al piano Enterprise di Google Workspace possono accedere alle novità introdotte all’inizio di maggio.

L’ultimo aggiornamento include vari miglioramenti suggeriti da migliaia di aziende e utenti che hanno provato Duet AI nel Worskspace Labs. In Gmail e Google Documenti è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per scrivere email e documenti a partire dalla descrizione testuale del risultato che si vuole ottenere.

In Google Presentazioni è possibile invece generare immagini originali, mentre in Google Fogli è possibile organizzare i dati o creare piani per attività e progetti. Duet AI consente infine di generare uno sfondo personalizzato per le riunioni con Google Meet.

Come detto, al momento è disponibile solo per il piano Enterprise della suite di produttività cloud. Le aziende interessate devono effettuare il pre-ordine online. Nei prossimi mesi sarà accessibile anche ai piani Consumer, Educatione e Business, ma non chiaro se gli utenti potranno utilizzare tutte le funzionalità.