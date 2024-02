Google Workspace: nuovi commenti su Documenti, Fogli e Presentazioni

Google ha annunciato una piccola interessante novità nella propria suite di applicazioni della famiglia Workspace. Oggetto dell’intervento è la gestione dei commenti, elemento di grande utilità per una suite pensata espressamente per la produttività. L’aggiornamento interessa i tre elementi cardine della suite cloud di Mountain View: Documenti, Presentazioni e Fogli.

Queste le novità principali introdotte con il nuovo aggiornamento:

la tab dei commenti può essere gestita con più modalità, c’è una sezione dedicata “Per te” che consente di visualizzare commenti dedicati e si possono effettuare ricerche per andare dritti al punto quando si sta cercando un commento specifico;

sia su Documenti che su Presentazioni è possibile visualizzare la presenza di commenti direttamente al fianco dei contenuti: basta un click per visualizzarne le indicazioni aprendo l’apposita sidebar destra:

è possibile minimizzare i commenti a semplice icona, togliendo temporaneamente il testo per lasciare spazio soltanto al proprio contenuto e agli indicatori utili a tornare sui commenti in un secondo momento:

L’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti entro tre giorni di tempo a partire dal 1 marzo 2024. Tale funzione sarà abilitata tanto sulle utenze Wordspace a pagamento, quanto sulle utenze private gratuite. Per quanto riguarda i profili Workspace, non è richiesto alcun intervento da parte degli admin perché le funzioni saranno automaticamente attivate per tutti gli account in dotazione standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.