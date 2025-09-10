Google trasforma l'AI in un'avventura per ragazzi con AI Quests

Google ha lanciato “AI Quests“, un progetto pensato per avvicinare i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni al mondo dell’intelligenza artificiale.

Google lancia AI Quests: l’AI diventa un gioco per ragazzi

Il formato è quello del role-playing. Ai partecipanti viene assegnato un problema concreto, tipo ottimizzare i percorsi delle ambulanze o prevedere ondate di calore, e devono risolverlo usando tool AI già pronti. Google l’ha confezionato come un videogioco, con tanto di avatar e sfide da sbloccare. La parte interessante è che nessuno deve scrivere una riga di codice: basta capire la logica e scegliere lo strumento giusto. Un po’ come giocare a SimCity ma con problemi veri.

Tre avventure ispirate alla ricerca scientifica

Il primo capitolo, “Market Marshes”, è già disponibile e si basa sul sistema di previsione delle inondazioni sviluppato da Google Research. I ragazzi devono raccogliere dati su piogge e fiumi, valutarne la qualità e addestrare un modello per anticipare il prossimo alluvione.

Le altre due missioni, in arrivo a breve, sono:

“ Dusky Dunes “: un viaggio nel mondo della medicina, dove l’ AI aiuta a rilevare la retinopatia diabetica;

“: un viaggio nel mondo della medicina, dove l’ aiuta a rilevare la retinopatia diabetica; “Polar Peaks“: un’avventura neuroscientifica ispirata alla mappatura del cervello umano.

Ogni quest include un mentore virtuale, Professor Skye, e si conclude con un messaggio video da parte dei veri ricercatori che hanno ispirato il gioco.

Materiali per insegnanti e accesso libero

AI Quests è disponibile gratuitamente su research.google/ai-quests e non richiede computer potenti: bastano 4 GB di RAM e Chrome aggiornato.

Gli insegnanti possono scaricare guide didattiche complete, con piani lezione e suggerimenti per integrare le missioni in classe. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con lo Stanford Accelerator for Learning e sarà integrato anche nei programmi Experience AI e CRAFT.