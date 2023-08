GoPro HERO11 Black Mini: grande risparmio su Amazon (-122€)

Avete sempre desiderato la meravigliosa action cam GoPro HERO11 Black Mini, ma il suo costo vi è sempre sembrato fuori dalla vostra portata? Dopotutto, stiamo parlando della versione compatta della miglior action cam sul mercato, quindi il prezzo è pienamente giustificato. Tuttavia, oggi su Amazon potreste finalmente averla a un prezzo molto interessante. Grazie alla straordinaria promozione di Amazon, potete acquistarla a soli 328 euro invece di 449,99 euro. Si tratta di un prezzo molto vicino al suo minimo storico che vi consente di risparmiare ben 121,99 euro.

GoPro HERO11 Black Mini: il meglio in piccolissime dimensioni

Così come la fotocamera HERO11 Black, anche questo modello offre la possibilità di acquisire video in 5,6K60 ad alte prestazioni e la stabilizzazione video HyperSmooth 5.0, ma con il vantaggio di presentare un design più compatto e più leggero. Grazie alle dimensioni ridotte, HERO11 Black Mini è infatti l’alleato ideale per realizzare incredibili riprese POV (in soggettiva) con l’utilizzo di supporti per casco oppure con la fotocamera fissata al corpo: non solo vi assicurerà il massimo comfort, ma sarà anche come non averlo mentre andate in bici, scii, pattini o vi dedicate ad altre attività.

HERO11 Black Mini è la prima fotocamera GoPro dotata di due set di guide di montaggio pieghevoli per offrirvi ulteriori opzioni di montaggio. Progettata per portare l’eccezionale resistenza di GoPro a un livello superiore, HERO11 Black Mini vanta un robusto rivestimento esterno, resistente agli agenti atmosferici e in grado di affrontare qualsiasi condizione, compresi fango, neve o sporcizia, senza abbandonarvi mai: basta risciacquare la fotocamera e potete tornare subito in azione. Oltre a essere impermeabile come non mai (fino a 10 m di profondità), è dotata di pratico copriobiettivo antigraffio facilmente sostituibile in caso di necessità, garantendo un ulteriore livello di protezione.

con Amazon Prime potrà essere vostra in pochi giorni senza ulteriori spese di spedizione e con Cofidis potrete acquistarla anche in comode rate a tasso zero.

