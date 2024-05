GoPro Hero12 Black: la migliore action cam in commercio in grande sconto su Amazon

Se siete stufi di catturare solo frammenti sfocati delle vostre avventure e desiderate immortalare ogni istante con nitidezza da far invidia a Spielberg, allora è tempo di abbracciare la GoPro Hero12 Black! Su Amazon, questa meraviglia è in offerta del 22%, con uno sconto da far brillare gli occhi: risparmierete ben 100 euro e potrete portarvela a casa al prezzo stracciato di 349,90 euro!

GoPro Hero12 Black: caratteristiche principali

La GoPro Hero12 Black è più che una semplice action cam, è un compagno di avventure che vi seguirà ovunque. Premiata nel 2021 con un Emmy per la categoria “Sensori integrati e software di stabilizzazione”, la tecnologia HyperSmooth continua a stupire con riprese incredibilmente fluide. E, unito a HERO12 Black, offre immagini ancora più eccezionali massimizzando le prestazioni di HyperSmooth AutoBoost con maggiori livelli di stabilizzazione e ritaglio dell’immagine minimo. Pedalate, pattinate, sciate, rincorrete i vostri bambini al parco o catturate fantastici scatti POV (in soggettiva) esplorando il mondo dal punto di vista del vostro animale domestico: anche le riprese più tremolanti risulteranno ultra fluide.

Ma le sorprese non finiscono qui! La Hero12 Black solca nuovi orizzonti con la tecnologia HDR, regalandovi scatti in 27 MP e video in 5K di una qualità spettacolare, sia che siate immersi nella luce del sole o tra le ombre più profonde. E con l’app Quick GoPro, potrete estrarre foto da 24.7 MP dai vostri video preferiti, trasformando ogni momento in un capolavoro da condividere con il mondo!

In dotazione avrete la fotocamera HERO12 Black, batteria Enduro, supporto adesivo curvo, fibbia di montaggio + vite di fissaggio e un cavo USB-C. La fotocamera è anche completamente impermeabile e più resistente che mai, HERO12 Black è pronta a catturare ogni straordinario momento delle vostre avventure. Grazie al design incredibilmente robusto, progettato per incassare i colpi e non fermarsi mai, è in grado di affrontare qualsiasi sfida al vostro fianco: fango, neve o acqua fino a 10 m di profondità.

Allora, cosa state aspettando? L’avventura vi chiama, e la GoPro Hero12 Black è pronta a seguirla! Correte su Amazon, fate vostro questo gioiello tecnologico al prezzo incredibile di 349,90 euro, con la possibilità di pagarlo comodamente a rate zero interessi con Confidis. E grazie ai servizi Prime, potrete riceverla direttamente a casa vostra in pochi giorni, senza alcun costo aggiuntivo di spedizione. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: il vostro prossimo capolavoro vi aspetta!