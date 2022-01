GoPro HERO8 Black: Super Sconto a 299€

La GoPro HERO8 si trova in offerta su Amazon a 299€, si tratta del minimo storico per la action cam di ottava generazione, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo solito.

Il brand GoPro è leader indiscusso nel mondo delle action cam, videocamere compatte e resistenti, pensate per lo sport. La HERO8 è ideale per qualsiasi utilizzo, puoi attaccarla al manubrio della mountain bike, posizionarla sul tettuccio di un auto o portarla con te durante le immersioni subacquee.

Questo modello presenta 2 display, uno posteriore per impostare la ripresa e controllare l'inquadratura e uno anteriore per controllare velocemente alcuni parametri, come la batteria residua. La qualità video è eccellente, la HERO8 è in grado di registrare fino alla risoluzione 4K e le immagini sono ben stabilizzate. Al di sotto della GoPro troviamo il classico supporto per collegare accessori di ogni genere, online troviamo una quantità infinita di accessori originali o di terze parti, adatti a tutte le esigenze di utilizzo.

Oggi è possibile acquistare la GoPro HERO8 Black in offerta su Amazon a 299€, con spedizione Prime senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.