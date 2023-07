GoPro Hero9 venduta su Amazon a 180€ in meno: AFFARE INCREDIBILE

Ci sono numerosi dispositivi che permettono di immortalare ogni ricordo delle vostre avventure in giro per il mondo, ma nessuno è eguagliabile ai meravigliosi prodotti del marchio GoPro. Quest’oggi vi parliamo di un’interessante promozione riguardante la GoPro Hero9 il cui prezzo di listino di 429,99 euro scende a quota 249 euro grazie allo sconto del 42%. Stiamo parlando del prezzo più basso di sempre per questo ottimo dispositivo che corrisponde a un risparmio di ben 180 euro.

GoPro Hero9: caratteristiche tecniche di altissimo livello

La GoPro Hero9 è la fotocamera ideale per tutti gli amanti dell’avventura e degli sport più adrenalinici. Si tratta di una action cam che permette addirittura di realizzare video straordinari con una risoluzione 5K con la sicurezza di mantenere i dettagli nitidi anche durante lo zoom. Il merito è tutto del sensore da 23,6 MP che permette anche di scattare foto nitide e di qualità professionale con una risoluzione massima di 20 MP. Inoltre, con la funzione SuperFoto, la fotocamera sceglie automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, in modo da poter catturare facilmente lo scatto perfetto.

L’action cam è sempre pronta all’uso ed è dotata di un innovativo touch screen posteriore con touch zoom facile da usare. A questo viene in aiuto anche il nuovo display frontale luminoso che permette di trovare immediatamente lo scatto ideale e consente un controllo intuitivo della fotocamera. La confezione include la fotocamera HERO9 Black, una custodia per il trasporto, una batteria ricaricabile, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio, una vite di fissaggio e un cavo USB-C.

Immortalare i momenti più belli dei vostri viaggi non è mai stato così semplice e l’unica cosa da fare è andare immediatamente su Amazon e acquistare la fantastica GoPro Hero9. Grazie al risparmio di ben 180 euro il prezzo finale è il più basso di sempre. Vi ricordiamo che potete anche pagarla a rate grazie a Cofidis e che con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

