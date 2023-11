GoPro Max: sconto IMPERDIBILE del 37% su Amazon

Se sei un appassionato di videografia e fotografia, non perdere l’opportunità di aggiudicarti la GoPro Max, ora disponibile con uno sconto incredibile del 37% su Amazon in occasione della settimana del Black Friday. Questa offerta imperdibile ti consente di massimizzare la tua libertà creativa e catturare momenti indimenticabili con una qualità eccezionale. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 329,00 euro.

GoPro Max: le scorte a diposizione stanno andando a ruba

La GoPro Max non è solo una videocamera d’azione, è un dispositivo che ti consente di esplorare nuovi orizzonti nella tua creatività. Con la capacità di girare video e foto sia in stile hero tradizionale che in filmati immersivi a 360°, questa fotocamera è la compagna perfetta per chi cerca versatilità e innovazione.

In modalità hero, l’incredibile funzione di livellamento dell’orizzonte cambia completamente il gioco, regalandoti un aspetto cinematografico e liscio, come se ti stessi muovendo attraverso l’aria o inseguendo i tuoi figli. La stabilizzazione indistruttibile della GoPro Max, ottenuta attraverso l’acquisizione a 180° come buffer finale, garantisce che i tuoi video siano sempre fluidi e privi di vibrazioni indesiderate.

Scatta foto panoramiche mozzafiato a 270° senza distorsioni, eliminando la necessità di scansionare manualmente l’orizzonte. La fotocamera cattura anche scatti in movimento e selfie epici, offrendoti un’ampia gamma di opzioni creative.

Con la GoPro Max, riceverai una fotocamera di alta qualità insieme a accessori essenziali come una batteria ricaricabile, supporto adesivo curvo, lenti protettive, copriobiettivi, custodia in microfibra e molto altro. Inoltre, con un potente zoom digitale 2x e una massima distanza focale di 8.9 millimetri, avrai tutto il necessario per catturare dettagli straordinari.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità durante la settimana del Black Friday su Amazon. Acquista ora la GoPro Max al prezzo ridicolo di soli 329,00 euro e inizia a esplorare il mondo con una prospettiva completamente nuova. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

