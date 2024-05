Cuffie Creative Zen Hybrid Pro: 100 ORE DI MUSICA in ottimo sconto su Amazon

Le cuffie Creative Zen Hybrid Pro sono delle over ear di altissima qualità con una lunga durata della batteria che oggi puoi acquistare ad un gran prezzo su Amazon. Ti basta infatti spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina per pagarle soltanto 76,49 euro invece di 89,99, con spedizione Prime per riceverle subito a casa.

Cuffie Creative Zen Hybrid Pro in sconto: le caratteristiche

Queste cuffie sono capaci di offrirti un’esperienza audio di nuova generazione, combinando tecnologia Bluetooth avanzata con funzionalità audio premium. Il bluetooth 5.3 ti permette di avere un un audio senza ritardi fino a ~20 ms, insieme alle modalità Broadcast e Ultra-low Latency per un’esperienza di ascolto ottimizzata.

Impressionante la batteria: puoi goderti fino a 100 ore di riproduzione (ANC OFF) con un audio potente e cinematografico, grazie ai driver rivestiti in titanio da 40 mm che offrono un suono di alta qualità. Inoltre, con la connettività multipoint puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro.

La cancellazione attiva ibrida del rumore (ANC) offre la possibilità di eliminare fino al 98% del rumore ambientale, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica, mentre per quanto riguarda la portabilità e il comfort sono progettate per adattarsi al tuo stile di vita. I padiglioni girevoli e pieghevoli a 90° offrono massima flessibilità e praticità durante il trasporto, con le fasce e i cuscinetti auricolari in memory foam per un un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Manca niente? No, perché ci sono anche delle vivaci luci RGB personalizzabili che aggiungono un tocco in più alla tua esperienza. Applica il coupon sconto che trovi in pagina e pagale soltanto 76,49 euro invece di 89,99.