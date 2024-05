GP Miami: dove vedere la diretta streaming di qualifiche e gara

Ci siamo: questo week end è in programma il nuovo GP di Miami, nuovo appuntamento del circus della Formula 1. Le qualifiche sono in programma alle 22 (ora italiana) di sabato 4 maggio mentre la gara è in programma alle 22 di domenica 5 maggio.

La diretta stremaing del GP di Miami di Formula 1 è garantita da NOW. Basta attivare il Pass Sport per poter accedere, in modo completo, a tutti i contenuti dell’offerta sportiva di Sky e, quindi, anche ai GP di Formula 1, compreso il nuovo appuntamento di Miami.

Il Pass Sport è disponibile con un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 24,99 euro al mese. Per attivare subito il Pass basta collegarsi al sito di NOW. L’attivazione del Pass garantisce l’accesso immediato a tutti i contenuti.

Formula 1: il Gran Premio di Miami è in streaming su NOW

Qualifiche e gara del GP di Miami di Formula 1 saranno trasmessi in diretta streaming su NOW, con una copertura completa dell’evento. La gara, in particolare, è in programma alle 22 di domenica 5 maggio.

Come anticipato in precedenza, basta collegarsi a NOW per seguire l’evento, andando ad attivare il Pass Sport. Il costo è di:

14,99 euro al mese per 12 mesi

24,99 euro al mese senza vincoli

Il Pass Sport consente di seguire tutte le gare del campionato di Formula 1 e molto altro ancora. Questo Pass, infatti, garantisce una copertura completa di tutta l’offerta sportiva di Sky, considerando i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport.

Per attivare il Pass basta seguire il link qui di sotto. NOW propone anche i Pass Entertainment e Cinema per arricchire i contenuti del proprio abbonamento con i programmi di intrattenimento e i film disponibili nella programmazione Sky.