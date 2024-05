Ferragnez, Zerocalcare, Fisco: i più comprati su Amazon dopo il Salone del Libro

Nella settimana che ha visto chiudersi l’ennesima edizione da record del Salone del Libro di Torino, sfogliare la classifica dei Bestseller di Amazon aiuta a comprendere quella che è la pancia del mercato editoriale online. Nomi e autori, infatti, rispecchiano i gusti e le esigenze di oggi, legati spesso a temi estemporanei o a temi di più ampio respiro che coinvolgono la società in senso trasversale.

Ecco quindi la Top 10 di questa settimana particolare, dove il Salone è stato un grande stimolo alla lettura (e dove Amazon ha presidiato l’evento con il proprio programma di autopubblicazione) e dove il gusto per i libri ha solleticato le vendite su tutti i canali.

Maggio 2024: i libri più acquistati su Amazon

C’è spazio inoltre per la cura del matrimonio, per il mito della felicità, o per un saggio di Corrado Augias, ma la narrativa sembra trovare su Amazon spazi risicati: ben più nelle retrovie, infatti, un Premio Strega come “Triste Tigre” di Neige Sinno. Questa classifica è uno specchio dei tempi niente male, insomma, per leggere in trasparenza le esigenze di chi acquista libri e le deviazioni che ciò impone al mercato editoriale.

E tu? Che libro acquisterai oggi?