GPT-5.4: come funziona e 7 prompt da copiare e usare subito

Ogni volta che OpenAI presenta un nuovo modello, non si tratta mai di un semplice aggiornamento, o almeno così dicono. Eppure, con GPT-5.4, qualcosa di diverso c’è davvero. Il nuovo modello combina la potenza nella programmazione di GPT-5.3-Codex con un ragionamento più strutturato, capacità migliori nel lavoro intellettuale e la possibilità di gestire compiti più lunghi e complessi.

In altre parole, non è pensato per rispondere a curiosità veloci, ma per fare il lavoro serio. Naturalmente, lo scetticismo è d’obbligo.

7 prompt per GPT-5.4 che vale la pena salvare e riutilizzare

Per scoprire cosa può fare GPT-5.4, basta metterlo alla prova con una serie di prompt progettati per testare esattamente le capacità che OpenAI dichiara. Non domande semplici, ma sfide che richiedono ragionamento profondo, pianificazione e risoluzione creativa di problemi.

1. Sintetizzare montagne di documenti in un singolo resoconto

La finestra di contesto da un milione di token fa decisamente impressione, ma i numeri da soli, come al solito, non significano nulla. La vera domanda è se il modello riesce a fare qualcosa di utile con tutta quella capacità.

Ad esempio, dopo aver caricato diversi documenti, si può chiedere di fare una sintesi coerente, che collega le idee tra i vari testi, e scova le contraddizioni. Questo è un compito su cui i modelli precedenti arrancavano visibilmente, e il motivo per cui molti si appoggiavano a Claude per questo tipo di lavoro.

Prompt da provare: Incollerò diversi documenti lunghi. Il tuo compito è sintetizzarli in un unico resoconto coerente. Individua le cinque idee più importanti presenti nei documenti. Spiega come queste idee si collegano tra loro e quale quadro complessivo emerge. Evidenzia eventuali contraddizioni, divergenze o punti di disaccordo tra le fonti. Concludi con un riassunto di circa 300 parole, scritto in modo chiaro e scorrevole, che possa essere letto in meno di due minuti.

2. Gestire un progetto dall’inizio alla fine

Questo prompt mette alla prova la capacità di pianificazione a lungo termine ed è particolarmente utile per piccole aziende, liberi professionisti o chiunque debba lanciare qualcosa, con un budget risicato e nessun reparto marketing a disposizione.

L’AI è in grado di suggerire obiettivi settimanali, strumenti, strategia di contenuti, piano di lancio e di fare anche un’analisi dei rischi, tutto in pochi secondi. Il risultato non sarà perfetto, ma è un buon punto di partenza, che normalmente richiederebbe giorni di lavoro.

Esempio di prompt: Sei il mio responsabile di progetto. Obiettivo: lanciare una nuova newsletter sull’intelligenza artificiale in 30 giorni. Crea un piano di esecuzione dettagliato che includa: tappe settimanali, strumenti da utilizzare, flusso di produzione dei contenuti, strategia di promozione, lista di controllo per il lancio. Poi identifica i tre rischi principali e come evitarli.

3. Prendere una decisione complessa nella vita reale

Invece di fare una domanda semplice, questo prompt chiede al modello di prendere una decisione concreta basata su più variabili, proprio il tipo di ragionamento con cui l’intelligenza artificiale, storicamente ha faticato di più. Scegliere tra diverse opzioni tenendo conto di più fattori richiede, infatti, una valutazione strutturata che va ben oltre la semplice ricerca di informazioni.

Prompt da testare: Sto pianificando una vacanza in famiglia, ma sono sommerso dalle opzioni. Aiutami a scegliere tra tre destinazioni: [destinazione 1], [destinazione 2] e [destinazione 3]. Considera: tempo di viaggio da dove vivo [specificare luogo], costo per una famiglia di cinque persone, attività per bambini di 4, 8 e 10 anni, clima, esperienza complessiva. Crea una tabella comparativa, poi consigli ala destinazione migliore con le motivazioni. Fornisci anche un itinerario di esempio di tre giorni.

4. Ragionare come uno stratega

Questo prompt spinge il pensiero strutturato al suo limite. Chiedendo al modello di comportarsi come uno stratega, lo si costringe ad analizzare una questione da più punti di vista, costruire argomentazioni solide con pro e contro, identificare gli ostacoli, e stimare le probabilità. Può essere utile per gli studenti che vogliono esplorare a fondo un tema di ricerca, o per i professionisti che devono presentare diversi scenari in una riunione strategica.

Esempio di prompt: Voglio che ragioni come uno stratega. Domanda: gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale sostituiranno i telefoni intelligenti nei prossimi dieci anni? Struttura la risposta così: 1) L’argomento più forte a favore. 2) L’argomento più forte contro. 3) Le principali barriere tecnologiche. 4) Cosa dovrebbe accadere perché diventi probabile. 5) Una stima di probabilità.

5. Migliorare un’idea grezza

Chi lavora con le idee sa che il momento più pericoloso è quello in cui tutto sembra geniale. È una trappola cognitiva, siamo troppo “innamorati” della nostra creatura per vederne i difetti. Questo prompt chiede al modello di fare quello che un buon editor farebbe, analizzare cosa funziona, cosa no, rafforzare l’elemento più attraente e trasformare l’idea in qualcosa di presentabile.

Il risultato mette in luce la capacità del modello di lavorare sulla creatività in modo strutturato, un terreno su cui l’intelligenza artificiale di solito zoppica.

Prompt da provare: Ho un’idea grezza per un racconto: [raccontare l’idea]. Il tuo compito è individuare cosa rende l’idea interessante, capire cosa è debole o poco chiaro, migliorare l’elemento che cattura l’attenzione, suggerire tre titoli più efficaci. Infine, trasformala in una presentazione di tre paragrafi da inviare a un editore.

6. Attivare la modalità critico

La critica più ricorrente che si fa agli assistenti di intelligenza artificiale è che sono troppo compiacenti. Spesso, infatti, tendono a dare ragione anche quando non è così. Questo prompt mette alla prova la capacità del modello di fare esattamente il contrario: smontare un argomento, scovare le debolezze logiche, costruire la controargomentazione più forte possibile e poi riscrivere l’argomento originale in una versione più solida.

Con GPT-5.4, il risultato è sensibilmente migliore rispetto ai modelli precedenti. Meno compiacenza, più pensiero critico, un aggiornamento che era francamente necessario.

Prompt da testare: Ti presenterò un argomento. Il tuo compito NON è essere d’accordo. Invece: 1) Identifica le debolezze logiche. 2) Presenta la controargomentazione più forte. 3) Suggerisci quali prove confermerebbero o smentirebbero l’affermazione. 4) Riscrivi l’argomento in modo che diventi molto più solido.

7. Collegare discipline diverse e prevedere il futuro

L’ultimo prompt testa una delle capacità più avanzate dei modelli moderni: la sintesi interdisciplinare. Non si tratta di rispondere a una domanda circoscritta, ma di capire come campi diversi si influenzano reciprocamente e usare quella comprensione per formulare una previsione plausibile. Un tipo di ragionamento che sta diventando uno dei parametri di riferimento più importanti per valutare l’intelligenza artificiale.

Esempio di prompt: Spiega come intelligenza artificiale, economia e psicologia si influenzano a vicenda. Poi prevedi un cambiamento importante che potrebbe verificarsi entro il 2035 grazie allo sviluppo congiunto di questi tre campi.

La vera novità è il modo di ragionare

L’impressione è che GPT-5.4 pensi davvero in modo più strutturato. La qualità del ragionamento è visibilmente superiore rispetto alle versioni precedenti. Con OpenAI è sempre saggio mantenerne una dose salutare di scetticismo, ma i risultati parlano da soli. Il modo migliore per giudicare un modello è metterlo al lavoro sui propri problemi reali.