No, OpenAI non chiamerà il suo nuovo modello GPT-6-7

Secondo un recente post su X condiviso da Sam Altman, GPT-6 verrà rinominato GPT-6-7, prego . Non sarà così, vediamo perché. Cerchiamo di capire il significato di quello che può essere etichettato come uno scherzo, il riferimento a un meme diventato particolarmente virale in alcune parti del mondo (non ancora in Italia) soprattutto tra i più giovani.

GPT-6-7 è solo uno scherzo di Sam Altman

In particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, 6-7 è diventato un modo di dire così popolare che Dictionary.com ha deciso di eleggerla Parola dell’anno 2025. Che poi nemmeno si tratti di una parola è un dettaglio. Il suo utilizzo è letteralmente schizzato alle stelle nel corso degli ultimi mesi, ma paradossalmente è difficile spiegarne il reale significato.

Si ritiene che l’origine sia da ricercare nella canzone Doot Doot (6 7) di Skrilla: 6-7, I just bipped right on the highway . Come spiega Genius.com, si riferisce al codice 10-67 della polizia 10-67 che indica un decesso. Perché lo si pronunci di continui e abbia invaso le bacheche social è un mistero.

Anche il motivo per cui il numero uno di OpenAI abbia voluto appropriarsi di un meme per fare una battuta sul nome di GPT-6 rimane piuttosto oscuro. Forse, il tentativo è quello di attirare l’attenzione dei più giovani, tra i quali lo slang sembra aver preso piede. Ci sono insegnanti esausti dal doverlo sentire ripetere decine di volte ogni giorno e il fenomeno è talmente diffuso da avere un episodio di South Park dedicato.

Detto questo, il prossimo modello che animerà ChatGPT non si chiamerà GPT-6-7, di questo siamo abbastanza certi. Ciò che invece è ancora da chiarire è la sua tempistica del suo arrivo. Molto dipenderà dai progressi registrati durante la fase di addestramento. Sappiamo che non debutterà entro il 2025, mentre nell’ultimo mese dell’anno assisteremo al lancio della versione erotica del chatbot.