GPT-6 non sarà lanciato nel 2025: la conferma da OpenAI

Il modello GPT-6 non arriverà entro il 2025. Non ci sono molti dubbi sul fatto che OpenAI possa già essere al lavoro sul suo addestramento, ma il lancio non è dietro l’angolo. A confermarlo, o meglio a smentire una voce di corridoio data quasi per certa, è un dipendente dell’organizzazione. Cerchiamo di ricostruire la vicenda e come si è giunti a poterlo affermare.
Il modello GPT-6 non arriverà entro il 2025
Tutto ha avuto inizio con le parole dell’analista Mark Mahaney di Evercore ISI, raccolte dalle videocamere di CNBC. Per essere precisi, fanno riferimento a ChatGPT 6 (
ChatGPT 6 arriverà prima di fine anno), creando una certa confusione tra il modello e il chatbot. È un errore in cui si inciampa spesso.
Di lì a poco si è registrato l’intervento di roon, dipendente di OpenAI, che in un post su X ha commentato il rumor con un semplice, ma piuttosto chiaro
No. Ci sarà da aspettare di più.
Questo significa che la realtà guidata da Sam Altman non ha pianificato il lancio di GPT-6 a stretto giro, ma non è comunque da escludere l’arrivo di nuovi modelli, magari GPT-5.5 o simili. Dopotutto, quello dell’intelligenza artificiale è un cantiere aperto e la concorrenza agguerrita spinge i suoi protagonisti ad accelerare gli upgrade.
Ricordiamo che il più recente GPT-5 è stato introdotto in estate, portando con sé una serie di novità importanti. Ciò nonostante, non tutti hanno accolto l’innovazione a braccia aperte, continuando a preferire l’iterazione precedente GPT-4o.
Ciò che arriverà per certo entro fine anno è la versione erotica di ChatGPT. Sarà accessibile solo ed esclusivamente da utenti adulti verificati. L’annuncio di Sam Altman ha suscitato parecchie critiche, ma il CEO di OpenAI ha deciso di replicare tirando dritto e confermando l’intenzione di proseguire con il progetto come pianificato:
Non siamo la polizia morale eletta del mondo.