GPT-6 non sarà lanciato nel 2025: la conferma da OpenAI

Il modello GPT-6 non arriverà entro il 2025. Non ci sono molti dubbi sul fatto che OpenAI possa già essere al lavoro sul suo addestramento, ma il lancio non è dietro l’angolo. A confermarlo, o meglio a smentire una voce di corridoio data quasi per certa, è un dipendente dell’organizzazione. Cerchiamo di ricostruire la vicenda e come si è giunti a poterlo affermare.

Il modello GPT-6 non arriverà entro il 2025

Tutto ha avuto inizio con le parole dell’analista Mark Mahaney di Evercore ISI, raccolte dalle videocamere di CNBC. Per essere precisi, fanno riferimento a ChatGPT 6 ( ChatGPT 6 arriverà prima di fine anno ), creando una certa confusione tra il modello e il chatbot. È un errore in cui si inciampa spesso.

Di lì a poco si è registrato l’intervento di roon, dipendente di OpenAI, che in un post su X ha commentato il rumor con un semplice, ma piuttosto chiaro No . Ci sarà da aspettare di più.

Questo significa che la realtà guidata da Sam Altman non ha pianificato il lancio di GPT-6 a stretto giro, ma non è comunque da escludere l’arrivo di nuovi modelli, magari GPT-5.5 o simili. Dopotutto, quello dell’intelligenza artificiale è un cantiere aperto e la concorrenza agguerrita spinge i suoi protagonisti ad accelerare gli upgrade.

Ricordiamo che il più recente GPT-5 è stato introdotto in estate, portando con sé una serie di novità importanti. Ciò nonostante, non tutti hanno accolto l’innovazione a braccia aperte, continuando a preferire l’iterazione precedente GPT-4o.