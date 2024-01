Grand Theft Auto V raggiunge il MINIMO STORICO per PS5 su Amazon

Se l’annuncio da parte di Rockastar Games ha scaldato in te la voglia di tornare sulle orme di Grand Theft Auto V, questo è il momento giusto di farlo. Con la tua PlayStation 5 puoi vivere un’esperienza come nuova quindi perché privartene? Rivivi tutte le emozioni in vista del nuovo capitolo e fallo al prezzo minimo.

Non possono tenerti nascosta questa offerta quindi sappi che su Amazon, con sconto del 37%, puoi acquistare la tua copia fisica ad appena 25,98€. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Grand Theft Auto V, il gioco che ha fatto la storia ora su PlayStation 5

Potrebbe anche darsi che tu non lo abbia mai giocato. Beh, se questo è il caso non c’è di cui vergognarsi visto che puoi risolvere con una semplice mossa. Grand Theft Auto V è uno di quei titoli che hanno fatto la storia e che ancora continuano a segnare record quindi entra anche tu in questa famiglia e non ne uscire più.

Con la versione fisica per PlayStation 5 porti a casa sia il gioco per la modalità storia, sia la versione online così rinnovi l’esperienza all’infinito e non ti stanchi mai.

Naturalmente sono state apportate diverse migliorie sia sotto il punto di vista della grafica che delle personalizzazioni. Scopri nuovi veicoli, gioca con tempi di caricamento ridotti e sfrutta al meglio tutti i pregi della console SONY con feedback aptico, grilletti adattivi e Tempest 3D Audio.

Pronto a vestire i panni di Micheal, Franklyn e Trevor?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.