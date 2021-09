Grandi prestazioni in un formato compatto con l'SSD portatile Intenso

Se stai cercando un alleato su cui archiviare i dati, ma le prestazioni offerte dalle pendrive non si adeguano alle tue esigenze, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta dell’SSD Portatile Intenso Professional 250GB, una piccola unità allo stato solido ad alte prestazioni pensata per l’utilizzo professionale.

SSD Portatile Intenso Professional 250GB: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, realizzato completamente in alluminio per agevolare la dissipazione del calore e ultraresistente a prova di urti e cadute. Le dimensioni sono decisamente compatte grazie all’utilizzo di un’unità M.2 che offre velocità di trasferimento fino a 800MB/s, superiore quindi ai tradizionali SSD SATA III. Utile soprattutto per effettuare backup rapidamente o fruire del file multimediali direttamente dalla periferica.

L’interfaccia utilizzata è la USB 3.1 Gen 2 che offre un bandwidth di ben 10Gbps. Inutile dire, quindi, che per godere delle massime prestazioni offerte dal disco, è indispensabile avere una porta USB sul dispositivo che supporti tale specifica. Ciò non toglie che rimane pienamente retrocompatibile con gli standard precedenti, naturalmente con i relativi limiti sulla velocità. All’interno della confezione, infatti, è presente sia il cavo USB Type-C per la connessione ad HUB e MacBook, che un adattatore per le porte Type-A per il collegamento al PC. In sostanza un dispositivo molto semplice, ideale per i professionisti che necessitano di maggiori prestazioni.

Grazie ad uno sconto del 14%, l’SSD può essere acquistato su Amazon a soli 41,90 euro.