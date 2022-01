Graphic Design da professionisti? Ecco come fare

Quella del graphic designer è una professione che – negli ultimi anni – ha preso piede soprattutto fra i più giovani, affascinati da questo vastissimo mondo. Che tu sia alle prime armi oppure un grafico esperto che vuole approfondire le sue conoscenze, Domestika ha sicuramente il corso che fa al caso tuo. Il suo ampio catalogo digitale, infatti, offre diverse opportunità per tutti coloro che vogliono avere a che fare (o che già ci sono dentro) con questo mestiere. Grazie ai saldi in corso, potrai scegliere due fra i corsi che più ti interessano fra una vasta selezione a tema graphic design e risparmiare così ben il 69% di sconto.

Come funziona la promozione e quali sono i corsi disponibili?

I corsi disponibili sono davvero tanti ed elencarli tutti sarebbe davvero impossibile. Ce n'è per tutti i gusti e spaziano dai più pratici corsi di introduzione a quelli legati a software e programmi di grafica, come Adobe Photoshop oppure Adobe Illustrator. Ci sono anche alcune chicche, come lezioni che ti introdurranno a temi più complessi – come i principi di concettualizzazione e branding – e pratici, ad esempio il corso per imparare a creare loghi funzionali ed efficaci. Nella libreria digitale proposta da Domestika, il concetto di graphic design è espresso nel suo senso più ampio. Perciò sono presenti anche corsi di illustrazione, legati al mondo della moda, dell'editoria e anche del make-up.

Come comporre il tuo pacchetto? Per prima cosa accedi alla pagina dell'offerta e scorri la lista presente. Dopo aver individuato i due corsi che ritieni più interessanti, selezionali e crea il tuo pacchetto a soli 14,90 euro. Ogni corso è composto da un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato, Ciò significa che potrai accedervi dove vuoi, quanto vuoi e da qualunque dispositivo, per guardare e riguardare tutte le lezioni e imparare seguendo il tuo rimo. Ogni corso offre risorse e contenuti extra e, una volta terminato, riceverai un attestato che certifica l'avvenuto completamento, da esibire ad esempio nel tuo portfolio personale.