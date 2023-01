Grease: Rise of the Pink Ladies, ecco il trailer

È trascorso ormai quasi mezzo secolo dall’uscita nelle sale di un film in grado di lasciare il segno come Grease ed è giunto il tempo di sapere cosa è accaduto prima che Danny Zucco (John Travolta) e Sandy Olsson (Olivia Newton-John) entrassero in scena, con Grease: Rise of the Pink Ladies. La nuova serie, a tutti gli effetti un prequel del lungometraggio cult datato 1978, arriverà in streaming su Paramount+ entro i prossimi mesi. Ecco quali sono i primi dettagli resi noti.

Il trailer della serie Grease: Rise of the Pink Ladies

Ambientata nel 1950, dunque quattro anni prima della pellicola originale, narra la storia di quattro emarginate che scatenano il panico tra i corridoi della Rydell High, quando il gruppo dei Thunderbirds non ha ancora conquistato la scuola e il rock’n’roll non ha ancora sconvolto un’intera generazione di giovani. Di seguito è possibile dare uno sguardo al trailer, inglese con sottotitoli in italiano (gli episodi saranno interamente doppiati) appena pubblicato dal canale ufficiale YouTube della piattaforma.

Nel cast di attori trovano posto Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara e Shanel Bailey. Già resa nota la data di uscita per Grease: Rise of the Pink Ladies, fissata nel 6 aprile 2023 per gli Stati Uniti e il giorno successivo nel resto del mondo (anche nel nostro paese, ma si attendono conferme ufficiali).

Gli episodi della nuova serie saranno disponibili per lo streaming su Paramount+. L’accesso alla piattaforma è consentito anche attraverso Prime Video di Amazon, che in questo momento propone i primi sette giorni gratis, durante i quali sarà possibile guardare contenuti come Top Gun: Maverick con Tom Cruise o Ti Mangio il Cuore con Elodie.

