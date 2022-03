Addio al Green Pass: un'estate senza restrizioni

Trascorsi ormai più di sette mesi dalla sua introduzione nell’estate scorsa, il Green Pass sembra ormai quasi pronto a congedarsi. Sarà un addio a tappe, progressivo e graduale, con gli step pianificati dal Governo sulla base dell’andamento della pandemia. Non bisognerà attendere molto per saperne di più: il nuovo decreto è atteso entro questa settimana, forse già oggi.

La volontà è quella di procedere con un allentamento delle restrizioni fin da subito, a partire dall’1 aprile dopo la fine dello stato di emergenza fissata per il 31 marzo. Lo chiedono a gran voce gli addetti ai lavori di alcuni settori come ristorazione e turismo. Sarà possibile farlo grazie alle ultime evoluzioni della crisi sanitaria, tenuta sotto controllo dall’efficacia della campagna vaccinale.

Un’ennesima conferma di quanto ci attende è giunta dalle parole di Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni del programma programma 24 Mattino su Radio24. Viene anzitutto confermato l’arrivo del nuovo decreto.

Rimane tra le priorità il completamento della campagna di somministrazione della dose booster, senza la quale un eventuale contagio potrebbe tradursi in conseguenze gravi per la salute.

Dalle parole di Costa emerge una prospettiva finora solo suggerita da rumor e indiscrezioni: quella di un’estate senza restrizioni. Potrebbe dunque venir meno ogni utilizzo del Green Pass entro giugno, così come ogni obbligo riguardante mascherine e distanziamento.

Credo che già dal primo aprile ci saranno determinate situazioni in cui il Green Pass non sarà più previsto. Pensiamo ai luoghi all’aperto come bar e ristoranti, ma anche le attività sportive all’aperto. Ci sarà poi una seconda fase, nel mese di maggio, dove si arriverà a un ulteriore allentamento. Credo ci siano le condizioni per pensare a un’estate senza restrizioni.