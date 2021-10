Green Pass bucato o fai-da-te: Hitler è stato solo l'inizio

Prima quello di Adolf Hitler, poi quelli di Topolino e Spongebob. Cosa sta accadendo al Green Pass? È stato bucato come suggerisce l'hashtag in tendenza su Twitter nelle ultime 24 ore? Sono state rubate le chiavi private impiegate dagli stati per il rilascio delle certificazioni? È solo uno scherzo ben congegnato da qualcuno con accesso al sistema e uno strano senso dell'umorismo? O forse c'è altro?

Tante domande, ma al momento nessuna risposta ufficiale, nonostante gli addetti ai lavori stiano cercando di venirne a capo. L'unico modo a disposizione per sbrogliare la matassa è quello di valutare ogni congettura. Una di queste apre a uno scenario forse ancora peggiore rispetto a quello meno auspicabile ipotizzato fino a poche ore fa: nessun furto delle chiavi, nessun burlone, ma un punto debole del sistema che consentirebbe potenzialmente anche a soggetti non autorizzati di accedere al pannello per l'emissione delle certificazioni, permettendo loro di generare codici ritenuti poi risultanti validi al controllo di applicazioni come VerificaC19.

Some anon got access to a #COVID19 certificate issuance panel and is claiming to have all the EU private keys saying he will leak them soon

I'm kinda amazed at how poorly secured this shit is for someone random to get access like that..

Archived thread: https://t.co/lNhE9oCKoz pic.twitter.com/etePS8M2wX

— Xiloe (@Xiloeee) October 27, 2021