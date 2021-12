Green Pass: oltre 1,6 milioni emessi in un giorno

Quasi contemporaneamente alle nuove disposizioni annunciate dal Governo è stato raggiunto un nuovo record per le emissioni di Green Pass: oltre 1,6 milioni in 24 ore. Il dato del 23 dicembre conferma tuttavia che l'incremento è dovuto principalmente al numero di tamponi negativi.

Record di Green Pass emessi

Il numero di certificazioni verdi emesse dalla piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) nel giorno 23 dicembre 2021 è 1.663.340. Fin dalla sua introduzione sono stati emessi 166.765.655 di Green Pass. Analizzando in dettaglio il dato di ieri si nota che la percentuale maggiore di certificati emessi è riferita ai tamponi negativi (1.069.340). Quelli emessi in seguito a vaccinazione e guarigione sono invece 568.892 e 25.108, rispettivamente.

Il numero di Green Pass rilasciati per i tamponi negativi rappresenta il nuovo record (erano 1.040.864 il 22 dicembre), nonostante siano aumentati i luoghi in cui è possibile accedere solo con il Green Pass rafforzato (emesso in seguito a vaccinazione o guarigione).

Con il nuovo decreto legge è stato esteso l'obbligo del “Super Green Pass” anche per i servizi di ristorazione al banco, al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, musei e mostre, al chiuso per i centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Per quanto riguarda invece le modalità di download, in un solo giorno è quasi raddoppiato il numero dei Green Pass ottenuti tramite medici, farmacie e altri operatori sanitari, passando dai 103.258 del 22 dicembre ai 217.945 del 23 dicembre. Aumentati anche i download tramite app IO (969.539). Questi sono i dati per le altre tre modalità: portale web con SPID/CIE (418.622), portale web con tessera sanitaria (418.239) e app Immuni (102.169).