1,47 milioni di Green Pass in un giorno (è record)

È stata a modo suo una giornata record quella di ieri, giovedì 9 dicembre, avendo fatto segnare il volume più elevato di Green Pass rilasciati dalla Piattaforma Nazionale, considerando il periodo intercorso tra il 6 agosto (data di entrata in vigore della certificazione) in poi. Certo, ha pesato il festivo infrasettimanale dell'Immacolata.

Mai così tanti Green Pass emessi in un solo giorno

Quasi un milione e mezzo i documenti emessi, per la precisione 1.478.493, così suddivisi: 920.169 con tampone (dunque la versione base dalla durata pari a 48 o 72 ore), 545.972 in seguito alla somministrazione del vaccino (rafforzato con validità nove mesi) e 12.352 per avvenuta guarigione (rafforzato con validità sei mesi).

Il dibattito in merito alla certificazione è tornato ad accendersi in questi giorni, in particolare sulla possibilità di applicare una revoca temporanea per coloro che, dopo aver ottenuto il Green Pass, risultano positivi a COVID-19. È atteso entro i prossimi giorni un pronunciamento sulla questione da parte del Ministero della Salute. Sarà interessante capire se si tratterà di un accorgimento adottato solo ed esclusivamente dall'Italia oppure introdotto a livello europeo.

Nel frattempo, proseguono come promesso i controlli sul territorio che, nella sola giornata dell'8 dicembre, hanno portato a sanzionare un totale pari a 879 tra persone e titolari di attività, per mancato rispetto delle norme legate al contrasto della pandemia. 11 cittadini sono inoltre stati denunciati per aver violato la quarantena, abbandonando il proprio domicilio dopo aver contratto la malattia e rischiando così di innescare una nuova catena di contagi.

Complessivamente, i Green Pass rilasciati fino a oggi nel paese sfiorano quota 150 milioni (148.424.672).