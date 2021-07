Porta documenti per Green Pass: stampa il certificato, è meglio

Il Green Pass sarò obbligatorio in Italia a partire dal 6 agosto, requisito essenziale per entrare in ristoranti, musei, palestre e molti altri luoghi pubblici. Potrai portarlo con te nello smartphone, certo, ma vuoi davvero rischiare di rimanere fuori perché la batteria si è scaricata senza preavviso? Meglio tenere sempre in tasca, nella borsa o nello zaino la versione su carta, proteggendola in un portadocumenti dedicato. È sufficiente una ricerca su Amazon per trovarne di tutti i tipi, per tutti i gusti.

Il porta Green Pass, così non rimani fuori dal ristorante

Bastano pochi euro per una copertina in plastica in cui alloggiare il Certificato Verde, con la possibilità di scegliere tra i colori Blu e Rosa.

Così sarai sicuro che non si pieghi, stropicci né che il contatto con l'acqua o altri liquidi lo deteriori.

Se devi partecipare a una fiera o a un evento, quello a forma di badge da portare al collo è la scelta migliore (ce ne sono diversi modelli), così da poter essere esibito rapidamente all'occorrenza. Altrimenti c'è la sempre valida busta trasparente, più economica e da infilare ovunque, in borsa o nel portafogli (non a caso è la più venduta della categoria).

I ristoranti, le palestre e le altre attività per le quali è previsto l'utilizzo del Green Pass possono inoltre richiedere la stampa di un adesivo personalizzato da esporre all'ingresso, così da rendere immediatamente noto ai clienti che è necessario esibire la certificazione per entrare.